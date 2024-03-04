Чем пахнет Тула: Елена Климова создала свечи с ароматами оружейной столицы

В основу ароматов легли впечатления туристов и туляков. О том, как создавалась линейка и как автору удалось сделать свечи делом своей жизни, – в материале Myslo.

Тулячка Елена Климова двадцать лет проработала в бюджетной сфере, а потом решила кардинально изменить свою жизнь.

— Можно назвать это кризисом среднего возраста, — смеется Елена. — Я отучилась на тренера по йоге, стала преподавать. До этого работала 24/7, а сейчас времени появилось много. Я начала варить свечи для занятий. И мне так понравилось! Было интересно придумывать новые ароматы, находить нестандартные решения.Так свечами начали интересоваться те, с кем занималась йогой. Я стала делать для них, потом вышла на ярмарку — и закрутилось! Остановиться больше не смогла.

Сейчас у Елены Климовой есть небольшая частная мастерская по изготовлению свечей и натуральной косметики:

— Изготовление свечей и косметики занимает все мое время, даже домашние помогают. А в преддверии праздников в мастерской вообще суматоха! Я так увлеклась, что выучилась на косметолога. Всего этого я раньше и представить не могла.

Одно из детищ Елены, которым она по праву гордится, — коллекция свечей с ароматами Тулы. Её мастерица создала еще пару лет назад.

— Мне очень хотелось создать именно аромат города. Я думала, что он будет один, подбирала разные композиции, но не получалось. Тула оказалась слишком многосторонней, чтобы заключить ее в одном. Так ароматов получилось пять.

Тула заповедная — это что-то про Алексин-Бор. Такая Тула пахнет сосной и свежескошенной травой. Это приятные воспоминания о загородных поезд­ках.

— это что-то про Алексин-Бор. Такая Тула пахнет сосной и свежескошенной травой. Это приятные воспоминания о загородных поезд­ках. Тула уездная — это старинные улочки с сиренью и пионами. Это дворы с цветущими розами, растущей красной смородиной. Это деревня в городе, которая согревает душу.

— это старинные улочки с сиренью и пионами. Это дворы с цветущими розами, растущей красной смородиной. Это деревня в городе, которая согревает душу. Тула пряничная — аромат, который не нуждается в представлении. Это знакомые всем с детства пряники, без которых нельзя представить наш город.

— аромат, который не нуждается в представлении. Это знакомые всем с детства пряники, без которых нельзя представить наш город. Тула праздничная — выпущен специально для создания атмосферы новогодних празд­ников. Это дни, когда город пахнет елкой, мандаринами и шампанским.

— выпущен специально для создания атмосферы новогодних празд­ников. Это дни, когда город пахнет елкой, мандаринами и шампанским. И самый сложный аромат — Тула оружейная. Его мастерица переделывала несколько раз. В аромате ощущается ладан, дым и кедр. Брутальный и интересный взгляд на город.

— На создание тульских свечей у меня ушло несколько месяцев. Все они созданы из сочетания моноароматов, которые я тщательно подбирала, — рассказывает Елена Климова. — Я опиралась на свои ощущения и ассоциации, спрашивала у друзей и клиентов. Особенно интересно было узнать мнение у туристов. Мы с ними часто пересекаемся на ярмарках, и я интересовалась: «Чем для вас пахнет Тула?» Из многообразия ответов и родилась коллекция свечей.

Потом было тестирование на близких и родных, они к такому уже привыкли. Итоговая коллекция порадовала, в ней, кажется, все совпало. Многие туристы и местные жители сейчас подмечают: именно так Тула и пахнет.

За несколько лет Елена продала уже тысячи баночек с закупоренными в них ароматами оружейной столицы.

— Я люблю выходить к людям, поэтому в выставках и ярмарках участвую всегда. И не только в нашем городе. Сейчас, например, мои свечи и косметика представлены на выставке на ВДНХ. Мне важно не только продать, но и получить обратную связь, насколько я разгадала тайны ароматов.

Реализовать свою мечту и сделать хобби делом всей жизни может каждый, — уверена Елена Климова. —

Если вдруг вы о чем-то мечтаете, нужно попробовать. И для этого не нужны большие ресурсы.

Когда я начинала заниматься изготовлением натуральной косметики, например, то прошла сначала обучающий курс для себя. Попробовала на себе, а потом, когда поняла, что хочу делиться опытом, получила диплом косметолога. Все приходит постепенно, главное — упорство.

Если вы хотите научиться делать свечи, обязательно возьмитесь за это. В интернете и офлайн есть всевозможные мастер-классы, придите на один из них, поработайте с воском.

Не вкладывайтесь в дорого­стоящее обучение с первых шагов, почувствуйте — ваше это дело или нет. Поверьте, если занятие вам по душе, вы и сами не заметите, как в него погрузитесь. Удачи!