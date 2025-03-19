«Ерунда ваш лазер, удалю варикозные вены — сделаю только хуже». Так ли это и куда потечет кровь, если удалить вены?

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Как возникает варикоз?

Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД» — Это коварное заболевание: утрачивается эластичность вен, нарушается кровообращение и работа клапанов, отвечающих за движение крови по венам снизу вверх — к сердцу. В венах увеличивается давление, кровь застаивается, нарушается нормальный кровоток. Возникает варикоз.



Сердечно-сосудистый хирург, флеболог Вадим Бондарь.

«Зачем удалять варикозные вены? В этом случае кровь потечет по другим венам, на них ляжет дополнительная нагрузка, они расширятся, и от этого станет только хуже — появятся симптомы варикоза. Получается замкнутый круг? Пусть лучше все останется как есть».

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

На самом деле, в ноге две системы вен:

глубокие (по ним течет 90% кровотока),

поверхностные (по ним течет 10% кровотока).

Варикозом «болеют» только поверхностные вены, поэтому их удаление абсолютно не скажется на кровотоке — кровь продолжит течь по глубоким венам.



Сердечно-сосудистый хирург, флеболог Эрадж Худойназаров.

Мы удаляем не все поверхностные вены, а только «больные», они уже не работают, в них кровь застаивается и вызывает различные симптомы: зуд, боль, отеки. После лечения кровь потечет по здоровым венам, вернется легкость в ногах, пропадут симптомы варикоза, улучшится качество жизни.

Лечение варикоза без боли и наркоза — правда или маркетинговый ход?

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Раньше варикоз лечили открытой операцией со всеми вытекающими последствиями: наркоз, разрезы, госпитализация и последующая длительная реабилитация.

Сегодня это лечение лазером:

комфортно,

без боли,

без наркоза,

без следов.

У каждого своё восприятие, но в целом ожидание боли намного выше, чем на самом деле.

«Хочу быстро, без шрамов и длительного восстановления». Можно ли так вылечить варикоз?

Да, если это Total ЭВЛК — лечение варикоза на новом уровне.

Эльхан Османов, флеболог, профессор — Технология Total ЭВЛК — это тотальная лазерная операция. Она позволяет безболезненно избавиться от варикоза, не прибегая к механическому удалению варикозных вен.

В чем ещё преимущества Total ЭВЛК?

Сразу решает проблему варикоза,

не требует дополнительных этапов лечения,

после лечения не остаются следы от проколов,

без длительного ношения компрессионного трикотажа.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кому не подходит лечение варикоза лазером?

Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД» — Мы живем в мире, где все крутится вокруг продаж и каждый пытается «впарить» тебе то, что не нужно, чтобы заработать. И не секрет, что медицина — самая рентабельная ниша. В таких ситуациях нам порой сложно понять, а действительно ли нам нужна та или иная операция, обследование или лечение. Сегодня лечение варикоза лазером — это золотой стандарт, но нужен он не всем и не всегда.

Лечить варикоз лазером нельзя при:

беременности и грудном вскармливании,

тромбофлебите,

аллергических или кожных заболеваниях.

Это лишь некоторые из возможных противопоказаний.

На консультации разбирается каждый случай индивидуально для выбора наиболее подходящего метода лечения (если оно действительно необходимо).

Когда следует обратиться к флебологу?

Зуд и судороги в ногах,

отеки и ощущение тяжести в ногах,

расширенные вены,

неэстетично «выпирающие» узлы,

сосудистые «звездочки» и «сеточки»,

потемнение или утолщение кожи,

появление на коже ног долго не заживающих язв.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Фото ДО | ПОСЛЕ — ЭВЛК можно посмотреть здесь.

Фото ДО | ПОСЛЕ — Total ЭВЛК можно посмотреть здесь.

Берегите себя и вовремя проходите обследования.

Если что, мы всегда рядом:

Клиника Л’МЕД | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00

Суббота: с 8.30 до 15.00

Воскресенье: выходной

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