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«Ерунда ваш лазер, удалю варикозные вены — сделаю только хуже». Так ли это и куда потечет кровь, если удалить вены?
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«Ерунда ваш лазер, удалю варикозные вены — сделаю только хуже». Так ли это и куда потечет кровь, если удалить вены?

Топ-5 вопросов про удаление вен.

Как возникает варикоз?

Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД»

Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД»

— Это коварное заболевание: утрачивается эластичность вен, нарушается кровообращение и работа клапанов, отвечающих за движение крови по венам снизу вверх — к сердцу. В венах увеличивается давление, кровь застаивается, нарушается нормальный кровоток. Возникает варикоз.

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Сердечно-сосудистый хирург, флеболог Вадим Бондарь.

«Зачем удалять варикозные вены? В этом случае кровь потечет по другим венам, на них ляжет дополнительная нагрузка, они расширятся, и от этого станет только хуже — появятся симптомы варикоза. Получается замкнутый круг? Пусть лучше все останется как есть».

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

На самом деле, в ноге две системы вен:

  • глубокие (по ним течет 90% кровотока),
  • поверхностные (по ним течет 10% кровотока).

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Варикозом «болеют» только поверхностные вены, поэтому их удаление абсолютно не скажется на кровотоке — кровь продолжит течь по глубоким венам.

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Сердечно-сосудистый хирург, флеболог Эрадж Худойназаров.

Мы удаляем не все поверхностные вены, а только «больные», они уже не работают, в них кровь застаивается и вызывает различные симптомы: зуд, боль, отеки. После лечения кровь потечет по здоровым венам, вернется легкость в ногах, пропадут симптомы варикоза, улучшится качество жизни.

Лечение варикоза без боли и наркоза — правда или маркетинговый ход?

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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Раньше варикоз лечили открытой операцией со всеми вытекающими последствиями: наркоз, разрезы, госпитализация и последующая длительная реабилитация.

Сегодня это лечение лазером:

  • комфортно,
  • без боли,
  • без наркоза,
  • без следов.

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У каждого своё восприятие, но в целом ожидание боли намного выше, чем на самом деле.

«Хочу быстро, без шрамов и длительного восстановления». Можно ли так вылечить варикоз?

Да, если это Total ЭВЛК — лечение варикоза на новом уровне.

Эльхан Османов, флеболог, профессор

— Технология Total ЭВЛК — это тотальная лазерная операция. Она позволяет безболезненно избавиться от варикоза, не прибегая к механическому удалению варикозных вен.

В чем ещё преимущества Total ЭВЛК?

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  • Сразу решает проблему варикоза,
  • не требует дополнительных этапов лечения,
  • после лечения не остаются следы от проколов,
  • без длительного ношения компрессионного трикотажа.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кому не подходит лечение варикоза лазером?

Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД»

Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД»

— Мы живем в мире, где все крутится вокруг продаж и каждый пытается «впарить» тебе то, что не нужно, чтобы заработать. И не секрет, что медицина — самая рентабельная ниша. В таких ситуациях нам порой сложно понять, а действительно ли нам нужна та или иная операция, обследование или лечение. Сегодня лечение варикоза лазером — это золотой стандарт, но нужен он не всем и не всегда.

Лечить варикоз лазером нельзя при:

  • беременности и грудном вскармливании,
  • тромбофлебите,
  • аллергических или кожных заболеваниях.

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Это лишь некоторые из возможных противопоказаний.

На консультации разбирается каждый случай индивидуально для выбора наиболее подходящего метода лечения (если оно действительно необходимо).

Когда следует обратиться к флебологу?

  • Зуд и судороги в ногах,
  • отеки и ощущение тяжести в ногах,
  • расширенные вены,
  • неэстетично «выпирающие» узлы,
  • сосудистые «звездочки» и «сеточки»,
  • потемнение или утолщение кожи,
  • появление на коже ног долго не заживающих язв.

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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Фото ДО | ПОСЛЕ — ЭВЛК можно посмотреть здесь.

Фото ДО | ПОСЛЕ — Total ЭВЛК можно посмотреть здесь.

Берегите себя и вовремя проходите обследования.

Если что, мы всегда рядом:

Клиника Л’МЕД | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00
Суббота: с 8.30 до 15.00
Воскресенье: выходной

 

Наш сайт: Клиника Л’МЕД.

ООО «Лазермед». Реклама.

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Автор:
вчера, в 11:00
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