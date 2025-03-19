«Ерунда ваш лазер, удалю варикозные вены — сделаю только хуже». Так ли это и куда потечет кровь, если удалить вены?

Как возникает варикоз?
Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД»
— Это коварное заболевание: утрачивается эластичность вен, нарушается кровообращение и работа клапанов, отвечающих за движение крови по венам снизу вверх — к сердцу. В венах увеличивается давление, кровь застаивается, нарушается нормальный кровоток. Возникает варикоз.
Сердечно-сосудистый хирург, флеболог Вадим Бондарь.
«Зачем удалять варикозные вены? В этом случае кровь потечет по другим венам, на них ляжет дополнительная нагрузка, они расширятся, и от этого станет только хуже — появятся симптомы варикоза. Получается замкнутый круг? Пусть лучше все останется как есть».
На самом деле, в ноге две системы вен:
- глубокие (по ним течет 90% кровотока),
- поверхностные (по ним течет 10% кровотока).
Варикозом «болеют» только поверхностные вены, поэтому их удаление абсолютно не скажется на кровотоке — кровь продолжит течь по глубоким венам.
Сердечно-сосудистый хирург, флеболог Эрадж Худойназаров.
Мы удаляем не все поверхностные вены, а только «больные», они уже не работают, в них кровь застаивается и вызывает различные симптомы: зуд, боль, отеки. После лечения кровь потечет по здоровым венам, вернется легкость в ногах, пропадут симптомы варикоза, улучшится качество жизни.
Лечение варикоза без боли и наркоза — правда или маркетинговый ход?
Раньше варикоз лечили открытой операцией со всеми вытекающими последствиями: наркоз, разрезы, госпитализация и последующая длительная реабилитация.
Сегодня это лечение лазером:
- комфортно,
- без боли,
- без наркоза,
- без следов.
У каждого своё восприятие, но в целом ожидание боли намного выше, чем на самом деле.
«Хочу быстро, без шрамов и длительного восстановления». Можно ли так вылечить варикоз?
Да, если это Total ЭВЛК — лечение варикоза на новом уровне.
Эльхан Османов, флеболог, профессор
— Технология Total ЭВЛК — это тотальная лазерная операция. Она позволяет безболезненно избавиться от варикоза, не прибегая к механическому удалению варикозных вен.
В чем ещё преимущества Total ЭВЛК?
- Сразу решает проблему варикоза,
- не требует дополнительных этапов лечения,
- после лечения не остаются следы от проколов,
- без длительного ношения компрессионного трикотажа.
Кому не подходит лечение варикоза лазером?
Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД»
— Мы живем в мире, где все крутится вокруг продаж и каждый пытается «впарить» тебе то, что не нужно, чтобы заработать. И не секрет, что медицина — самая рентабельная ниша. В таких ситуациях нам порой сложно понять, а действительно ли нам нужна та или иная операция, обследование или лечение. Сегодня лечение варикоза лазером — это золотой стандарт, но нужен он не всем и не всегда.
Лечить варикоз лазером нельзя при:
- беременности и грудном вскармливании,
- тромбофлебите,
- аллергических или кожных заболеваниях.
Это лишь некоторые из возможных противопоказаний.
На консультации разбирается каждый случай индивидуально для выбора наиболее подходящего метода лечения (если оно действительно необходимо).
Когда следует обратиться к флебологу?
- Зуд и судороги в ногах,
- отеки и ощущение тяжести в ногах,
- расширенные вены,
- неэстетично «выпирающие» узлы,
- сосудистые «звездочки» и «сеточки»,
- потемнение или утолщение кожи,
- появление на коже ног долго не заживающих язв.
Фото ДО | ПОСЛЕ — ЭВЛК можно посмотреть здесь.
Фото ДО | ПОСЛЕ — Total ЭВЛК можно посмотреть здесь.
Берегите себя и вовремя проходите обследования.
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Клиника Л’МЕД | Тула, ул. Токарева, 82
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