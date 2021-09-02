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Гонка героев, фестивали «Толстой» и «Улыбнись, Россия!»: выходные в Туле 3-5 сентября

Гонка героев, фестивали «Толстой» и «Улыбнись, Россия!»: выходные в Туле 3-5 сентября

А еще день прощания, день, когда горят костры рябин, день, когда ты совсем один и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Театральный фестиваль «Толстой»

Когда: 3-5 сентября, пятница-воскресенье, 12.00.

Где: Музей-усадьба «Ясная Поляна».

Театральный фестиваль «Толстой»

С 3 по 5 сентября в музее-усадьбе «Ясная Поляна»пройдет международный театральный фестиваль «Толстой», посвященный творчеству Л. Н. Толстого. 
 
Программа юбилейного фестиваля включает в себя работы разных форматов, основанные на текстах и жизни Льва Толстого: от традиционной драмы до современной драматургии, хореографии и сайт-специфик. Декорациями для постановок выступает усадьба писателя.
 

Гонка героев

Когда: 27 августа, пятница, 9.00.

Где: Центр активного отдыха «Некрасово».

Гонка героев

4 сентября в «Некрасово»пройдет уже традиционная «Гонка героев». Организаторы подготовили для участников 10-километровую трассу с более чем 30 испытаниями.

«Гонка героев» – крутые забеги с препятствиями: драйв, поддержка и уверенность для каждого!

 

Кинофестиваль «Улыбнись, Россия!»

Когда: 5-11 сентября, 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Кинофестиваль «Улыбнись, Россия!»

С 5 по 11 сентября в Туле и Тульской области пройдет ХХI Международный кинофестиваль комедии «Улыбнись, Россия!».
 
В день открытия фестиваля актер, телеведущий, продюсер, народный артист России Леонид Якубович, как добрый волшебник из известной детской песенки, прилетит в голубом вертолете и подарит 500 эскимо всем участникам праздника. Вертолет приземлится в 12.30 на площади Ленина.
 

Психологический клуб: мотивация

Когда: 4 сентября, суббота, 18.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 250 руб. Регистрация по ссылке.

Психологический клуб: мотивация

4 сентября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Как работает мотивация. Сила воли и насилие: есть ли разница? Какие ошибки мы совершаем, пытаясь себя мотивировать?
 

Творческая встреча с Марией Протас

Когда: 4 сентября, суббота, 17.00.

Где: Творческий кластер «Октава».
Стоимость: бесплатно. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Творческая встреча с Марией Протас

4 сентября в творческом кластере «Октава» пройдет творческая встреча с автором комикса «Дешево и сердито» Марией Протас.
 
Для тех, кто (вдруг) не слышал об этой молодой художнице из Кемерово, рассказываем: последние четыре года Мария работала над комиксом «Дешево и сердито», в котором рассказывала о странствиях бездомного парня по имени Дид.
 

Белые розы. Розовые слоны

Когда: 4 сентября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.

Белые розы. Розовые слоны

4 и 18 сентября в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны». 
 

Кубок губернатора по волейболу

Когда: 3-5 сентября, пятница-воскресенье.

Где: Манеж Центрального стадиона «Арсенал».

Билеты на Кубок губернатора по волейболу в продаже на Myslo!

С 3 по 5 сентября в Туле пройдет Кубок губернатора по волейболу. Турнир состоится в манеже стадиона «Арсенал». В турнире примут участие четыре команды: «Тулица» (Тульская область), «Динамо-АК БАРС» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Жетысу» (Казахстан).
 

Антифестиваль «В ажуре»

Когда: 4 сентября, пятница, 18.00.

Где: Ремесленный двор «Добродей».

Антифестиваль «В ажуре»

4 сентября в ремесленном дворе «Добродей» пройдет антифестиваль «В ажуре». 0+
 
На восьми локациях гостей ждет насыщенная концертно-развлекательная программа. Основное событие — открытие интерактивного пространства «Ярмарочный переулок», в котором разместятся фольклорный театр «Булыжник», мастерская «Гребень» с интерактивной экскурсией «Изящные ремесла» и «Добрынина лавка», где можно будет приобрести сувениры и изделия декоративно-прикладного творчества тульских мастеров.
 

«Академия Михайлова» - «Спартак»

Когда: 5 сентября, воскресенье.

Где: Ледовый дворец.
Стоимость: 100 руб. (взрослый), 50 руб. (детский).

«Академия Михайлова» - «Спартак»

5 сентября «Академия Михайлова» проведет первые домашние матчи против московского «Спартака».
 

Международный кинофестиваль «Дни военно-исторического кино»

Когда: 3-5 сентября, пятница-воскресенье.

Где: Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля.

Международный кинофестиваль «Дни военно-исторического кино»

С 3 по 5 сентября в Туле пройдет III международный кинофестиваль «Дни военно-исторического кино». Программа предусматривает демонстрацию художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне.
 

Выставка «Пластмассовый мир»

Когда: 4 сентября, суббота, 11.00.

Где: Тульский областной экзотариум (новая экспозиция).

Выставка «Пластмассовый мир»

4 сентября в Тульском экзотариуме пройдет выставка «Пластмассовый мир» и тематический день «В окружении пластмассы».
 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

«Воспоминания» (12+)

Ник Бэннистер, частный детектив по делам разума, живет на окраине затонувшего берега Майами и помогает своим клиентам найти потерянные воспоминания в притягательном, но противоречивом мире прошлого. Его жизнь кардинально меняется, когда он встречает Мэй.

Обычное, на первый взгляд, дело превращается в опасную зависимость. Когда Мэй бесследно исчезает, Бэннистер отчаянно пытается ее разыскать, вскрывая в процессе жестокий заговор, который ставит перед ним вопрос: как далеко он готов зайти, чтобы удержать ту, которую он любит?
 

«Шан-Чи и легенда десяти колец» (6+)

Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец».

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 20:08 0
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