Гонка героев, фестивали «Толстой» и «Улыбнись, Россия!»: выходные в Туле 3-5 сентября

4 сентября в «Некрасово»пройдет уже традиционная «Гонка героев». Организаторы подготовили для участников 10-километровую трассу с более чем 30 испытаниями.

«Гонка героев» – крутые забеги с препятствиями: драйв, поддержка и уверенность для каждого!