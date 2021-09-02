Гонка героев, фестивали «Толстой» и «Улыбнись, Россия!»: выходные в Туле 3-5 сентября

С 3 по 5 сентября в музее-усадьбе «Ясная Поляна»пройдет международный театральный фестиваль «Толстой», посвященный творчеству Л. Н. Толстого.
Программа юбилейного фестиваля включает в себя работы разных форматов, основанные на текстах и жизни Льва Толстого: от традиционной драмы до современной драматургии, хореографии и сайт-специфик. Декорациями для постановок выступает усадьба писателя.
С 5 по 11 сентября в Туле и Тульской области пройдет ХХI Международный кинофестиваль комедии «Улыбнись, Россия!».
В день открытия фестиваля актер, телеведущий, продюсер, народный артист России Леонид Якубович, как добрый волшебник из известной детской песенки, прилетит в голубом вертолете и подарит 500 эскимо всем участникам праздника. Вертолет приземлится в 12.30 на площади Ленина.
Где: Творческий кластер «Октава». Стоимость: бесплатно. Зарегистрироваться можно поссылке.
4 сентября в творческом кластере «Октава» пройдет творческая встреча с автором комикса «Дешево и сердито» Марией Протас.
Для тех, кто (вдруг) не слышал об этой молодой художнице из Кемерово, рассказываем: последние четыре года Мария работала над комиксом «Дешево и сердито», в котором рассказывала о странствиях бездомного парня по имени Дид.
С 3 по 5 сентября в Туле пройдет Кубок губернатора по волейболу. Турнир состоится в манеже стадиона «Арсенал». В турнире примут участие четыре команды: «Тулица» (Тульская область), «Динамо-АК БАРС» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Жетысу» (Казахстан).
4 сентября в ремесленном дворе «Добродей» пройдет антифестиваль «В ажуре». 0+
На восьми локациях гостей ждет насыщенная концертно-развлекательная программа. Основное событие — открытие интерактивного пространства «Ярмарочный переулок», в котором разместятся фольклорный театр «Булыжник», мастерская «Гребень» с интерактивной экскурсией «Изящные ремесла» и «Добрынина лавка», где можно будет приобрести сувениры и изделия декоративно-прикладного творчества тульских мастеров.
Где: Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля.
С 3 по 5сентября в Туле пройдет III международный кинофестиваль «Дни военно-исторического кино». Программа предусматривает демонстрацию художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне.
Ник Бэннистер, частный детектив по делам разума, живет на окраине затонувшего берега Майами и помогает своим клиентам найти потерянные воспоминания в притягательном, но противоречивом мире прошлого. Его жизнь кардинально меняется, когда он встречает Мэй.
Обычное, на первый взгляд, дело превращается в опасную зависимость. Когда Мэй бесследно исчезает, Бэннистер отчаянно пытается ее разыскать, вскрывая в процессе жестокий заговор, который ставит перед ним вопрос: как далеко он готов зайти, чтобы удержать ту, которую он любит?
«Шан-Чи и легенда десяти колец» (6+)
Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец».