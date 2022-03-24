Закажите памятники по старым ценам

Фото: pixabay.com.

Городская ритуальная служба № 1 предлагает заказать памятники на 30 000 ₽ дешевле. А при заказе памятников для умерших в 2017 — 2022 гг. предоставляется дополнительная скидка в 10 000 ₽.

Городская ритуальная служба № 1 занимается установкой памятников «под ключ». Специалисты возьмут на себя все хлопоты: помогут с выбором формы и художественного оформления, изготовят изделие и установят его. Также в Городской ритуальной службе № 1 можно заказать ограду, лавочки, столики и услуги по укладке плитки, брусчатки и ремонту старых памятников.

Услуги оказываются по доступным ценам. Собственное производство позволяет не накручивать их. А на памятники умершим с 2017 по 2022 год она на 10 000 рублей ниже указанной. Ценовая политика прозрачна: вам сразу скажут конечную стоимость и дадут документы для оформления льгот на установку памятника и благоустройство участка. Все модели надгробий, их размеры и цены размещены на сайте компании. Можно сделать заказ дистанционно, а затем получить фото- и видеоотчет об установке. Это удобно для тех, кому сложно добираться до места захоронения.

Виды работ:

покраска ограды;

выравнивание памятника;

уборка на могильном участке;

демонтаж и монтаж любой сложности.

Цены на благоустройство могильных участков:

памятники из гранита «под ключ» (стела + тумба + цветник) —

от 30 000 руб. ;

; памятник из искусственного камня «под ключ» (стела + тумба + цветник) — от 20 000 руб. ;

; памятник из мрамора «под ключ» (стела + тумба + цветник) —

от 28 000 руб. ;

; художественное оформление памятника — БЕСПЛАТНО;

ограды — от 1000 руб. метр ;

; укладка плитки — 3000 руб. ;

; скамейка — 2000 руб. ;

; стол — 2000 руб. ;

; цветник — 4000 руб.

Гарантия:

на плитку и другие работы по благоустройству — 8 лет ;

; на изделия из камня — 50 лет ;

; на покрытие могилы — 10 лет.

Цены указаны с круговой полировкой, в комплекте с цветником и тумбой.

Художественное оформление бесплатно!

Подробности по телефонам: 8 (4872) 22-72-21, 8−902−901−57−25.

Цены действительны до 31.05.2022.

Городская ритуальная служба № 1

ритуальная-служба-1.рф

Тула, ул. Гоголевская, 31 / ул. Жуковского, 51.

Щекино, ул. Советская, 24.

Телефоны: 8 (4872) 22-72-21, 8−902−901−57−25.