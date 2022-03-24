город
город
Регистрация
Закажите памятники по старым ценам
Фото: pixabay.com.
Партнерский материал

Закажите памятники по старым ценам

Городская ритуальная служба № 1 предлагает заказать памятники на 30 000 ₽ дешевле. А при заказе памятников для умерших в 2017 — 2022 гг. предоставляется дополнительная скидка в 10 000 ₽.

Городская ритуальная служба № 1 занимается установкой памятников «под ключ». Специалисты возьмут на себя все хлопоты: помогут с выбором формы и художественного оформления, изготовят изделие и установят его. Также в Городской ритуальной службе № 1 можно заказать ограду, лавочки, столики и услуги по укладке плитки, брусчатки и ремонту старых памятников.

 

 

Услуги оказываются по доступным ценам. Собственное производство позволяет не накручивать их. А на памятники умершим с 2017 по 2022 год она на 10 000 рублей ниже указанной. Ценовая политика прозрачна: вам сразу скажут конечную стоимость и дадут документы для оформления льгот на установку памятника и благоустройство участка. Все модели надгробий, их размеры и цены размещены на сайте компании. Можно сделать заказ дистанционно, а затем получить фото- и видеоотчет об установке. Это удобно для тех, кому сложно добираться до места захоронения.

 

Виды работ:

  • покраска ограды;
  • выравнивание памятника;
  • уборка на могильном участке;
  • демонтаж и монтаж любой сложности.

Цены на благоустройство могильных участков:

  • памятники из гранита «под ключ» (стела + тумба + цветник) —
    от 30 000 руб.    ;
  • памятник из искусственного камня «под ключ» (стела + тумба + цветник) — от 20 000 руб.;
  • памятник из мрамора «под ключ» (стела + тумба + цветник) — 
  • от 28 000 руб.;
  • художественное оформление памятника — БЕСПЛАТНО;
  • ограды — от 1000 руб. метр;
  • укладка плитки — 3000 руб.;
  • скамейка — 2000 руб.;
  • стол — 2000 руб.;
  • цветник — 4000 руб.

 

Гарантия:

  • на плитку и другие работы по благоустройству — 8 лет;
  • на изделия из камня — 50 лет;
  • на покрытие могилы — 10 лет.

 

Цены указаны с круговой полировкой, в комплекте с цветником и тумбой.

Художественное оформление бесплатно!

Подробности по телефонам: 8 (4872) 22-72-21, 8−902−901−57−25.

Цены действительны до 31.05.2022.

 

Городская ритуальная служба № 1
ритуальная-служба-1.рф

Тула, ул. Гоголевская, 31 / ул. Жуковского, 51.

Щекино, ул. Советская, 24.

Телефоны: 8 (4872) 22-72-21, 8−902−901−57−25.

ritualnayasluzhba1.tula@yandex.ru

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 09:45
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Городская ритуальная служба 1памятники со скидкойпамятники в Туле
Руководитель центра Insight People в Туле о том, как развиваются блогеры и что популярно в соцсетях
Руководитель центра Insight People в Туле о том, как развиваются блогеры и что популярно в соцсетях
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.