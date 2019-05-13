Певец Сергей Лазарев: Новая песня – это очень высокая планка

Валерия Хващевская. Фото из архива Myslo.

Композиция Scream («Кричать») прозвучит в исполнении Сергея в Тель-Авиве во время второго полуфинала 16 мая. Финал же состоится через два дня, 18 мая. Прямая трансляция полуфинала и финала — на телеканале «Россия».

По признанию артиста, он не сразу решился ответить согласием на предложение представлять нашу страну во второй раз. Напомним, что в 2016 г. Сергей Лазарев с песней «You Are the Only One» занял на Евровидении третье место. И если бы не конкурсное новшество — голосование членов жюри (раньше было только зрительское голосование), то у России было бы первое.

Многие критики говорят, что конкурс Евровидение уже давно перешел из разряда песенных в политические. Но мы надеемся, что именно музыка остается здесь все же главной.

Кстати, подробности самого выступления держатся в секрете — мы все это сможем увидеть только во время первого выхода Сергея на сцену Евровидения. Вместе с Лазаревым в Израиль летит и Филипп Киркоров. Он, уже по традиции, будет продюсировать это выступление.

Достойное возвращение

— Сергей, Вы согласились снова выступать на Евровидении. Насколько трудным было для Вас это решение?

- Оно было принято не сразу. Сначала были серьезные сомнения — примерно 50 на 50. Я долго думал, советовался с Филиппом Киркоровым. С одной стороны, это невероятный конкурс — отлично организованный, один из самых лучших музыкальных конкурсов в мире. И, конечно же, хотелось окунуться снова в эту атмосферу и стать частью этого праздника. С другой стороны — мне не хотелось бы повторяться. Я, по-моему, достойно выступил три года назад, это был отличный, победный номер, мы получили огромное количество баллов. По зрительскому голосованию мы были на первом месте. Но, к сожалению, члены жюри целого ряда стран откровенно бойкотировали нашу команду. И это серьезно повлияло на общий результат. Тем не менее, я хочу сказать, что не всегда победа является каким-то призом, который ты держишь в руках. Меня потом многие спрашивали: «Не жалеешь ли о том, что ты не победил?» На мой взгляд, я как раз победил и взял гораздо больше, чем просто первое место, потому что волна любви и поддержки, которая пришла ко мне после того выступления в 2016 году, — она просто невероятная!

— Многие говорят, что Вы едете за реваншем, чтобы что-то доказать.

- Не собираюсь ничего доказывать. Я еду только для того, чтобы снова максимально окунуться во все это и чтобы достойно представить свою страну. Я бы не согласился, если бы со мной работала другая команда, если бы не услышал эту песню. Ведь прежде всего это конкурс песни.

Со мной работает Филипп Киркоров, и я уверен, что все будет на высшем уровне.

Мы всегда находили с ним правильный контакт, а где надо — компромисс. Что касается песни, то я сначала услышал просто мелодию и понял, что с ней я уже не повторю сам себя, это будет совершенно другой Сергей Лазарев. Это будет и вокально гораздо сложнее и интереснее, чем было в 2016 году, — хотя песня «Only One» и стала хитом, и до сих пор видео с моим выступлением находится в топе самых просматриваемых номеров за всю историю Евровидения. Сейчас это — новый шаг. Я, конечно, рискую. Но надо постоянно идти вперед и вверх, постоянно развиваться. Я думаю, что риск этот оправдан.

Оставаться человеком

— Готовы ли Вы к тому, что оценки жюри снова могут быть необъективными?

- Даже три года назад, когда получили по ноль баллов от членов жюри многих стран (а это было, мягко говоря, странно), мы не стали устраивать разборки. Как случилось, так случилось. Мы от души поздравили победительницу Джамалу: и там за кулисами, и потом еще созвонились. Потому что это правильно — сохранять лицо. Победил ты или проиграл — оставайся человеком в любой ситуации. Значит, так должно было быть. Нас многие пугали тогда, что нас будут освистывать на конкурсе, я был морально готов к этому. Но, выйдя на первую репетицию, я услышал, как люди скандируют мое имя. Зрители поддерживали меня. Это вселяло уверенность в себя и в то, что политика не все решает.

— Как идут репетиции?

- Полным ходом. Репетиции начались еще в феврале. Так же, как и в 2016 году, мы очень тщательно продумывали номер и продолжаем его шлифовать и доделывать, у нас еще есть время. В нашей стране, когда мы выпустили песню, многие не понимали, что это. Но по европейским букмекерским ставкам я попал в первую тройку. Конечно, для конкурса этот факт ничего не значит, но он свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении.

— Чем важна эта песня лично для Вас?

- Сначала, как я говорил, услышал только музыку — и понял, что она дает очень важный посыл и масштабную эмоцию. От многих потом я слышал комментарии, что эта песня не в формате Евровидения. Но там всегда побеждает оригинальная композиция, необычная. Я открою небольшую тайну: эмоция будет и в самом номере — чтобы зрители почувствовали всё даже через телевизионный экран. Я верю в команду, верю в песню, мне важно, чтобы был посыл, в том числе и эмоциональный. Я прекрасно понимал, что это не радио-хит, не песня-жвачка, которая прилепляется сразу. У нее — очень необычная структура, в ней нет системы куплет-припев, очень непростая мелодия, ее сложно петь, потому что у нее — широкий диапазон, высокая тональность. Я исполнял эту песню уже во время тура по Германии — у меня было там шесть городов — пробовал, как зрители будут на нее реагировать. В каждом городе после песни зритель встает! Для меня это было неким шоком. Потому что такая реакция на «Only One» была уже после того, как я вернулся с Евровидения. А тут еще никуда не поехал, а люди так ее воспринимают!

Главный конкурент

— Кто поедет в Израиль Вас поддерживать?

- Возможно, приедет мой сын Никита. Я знаю, что Филипп берет с собой детей, но они у него уже привыкли к светской жизни.

Мой тоже к камерам и вниманию потихонечку привыкает — привыкает к тому, что он сын публичного человека.

Вся конкурсная суета для него точно будет в новинку. Конечно, когда Никита будет со мной в Израиле, мне, с одной стороны, будет спокойно, с другой — я буду думать о том, поел он или нет, в безопасности ли он, чем сейчас занимается. Он-то будет отдыхать, а я — работать. Так что я еще думаю, стоит ли ему ехать.

— Кто Ваш главный конкурент на Евровидении?

- Я считаю, что главный мой конкурент — это я сам «формата 2016 года». Потому что осознанно понимаю, что-то выступление было успешным. Установлена высоченная планка! Есть, конечно, определенные страхи, риски и переживания… Но пока что в данный момент я спокоен.

Из досье Myslo

Сергей Лазарев

Певец, актер театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы «Smash!!».

Родился 1 апреля 1983 года в Москве.

Представлял Россию на Евровидении в 2016 году, занял 3-е место.

Семья: сын Никита (2014 г. р.).