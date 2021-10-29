Мама в бизнесе

Мамы всемогущи: они воспитывают детей, создают уют в доме, работают и добиваются успеха в бизнесе, как наши героини – финалистки программы «Мама-предприниматель», которая в седьмой раз прошла в центре «Мой бизнес».

В Туле завершился новый сезон всероссийской образовательной программы «Мама-предприниматель». Финалу программы предшествовало пятидневное обучение основам предпринимательства. Участницы проекта обучались основам создания продукта и маркетинга, нюансам финансовой и налоговой грамотности, трудились над созданием собственного бизнес-плана и учились навыкам презентации проектов. В последний день обучения мамы представили жюри свои бизнес-идеи, среди которых было много уникальных и интересных проектов.

В этом году победительницей конкурса «Мама-предприниматель» стала Нина Чичинова. На финальном этапе программы, конкурсе бизнес-планов, Нина представила проект ателье по пошиву изделий из автокожи и выиграла грант в 100 000 рублей на развитие своего дела.

Победительница: Нина Чичинова (@kovrikon):

Успех для меня – это развитие, рост, деньги и признание. Если нет роста – это уже откат назад.

Ольга Антонова, Анастасия Щербинина, Анастасия Чикова, Светлана Дорофеева.

Какую проблему решает ваша идея?

Нина Чичинова (@kovrikon), проект ателье по пошиву изделий из автокожи:

– Перетяжка рулей и салонов требует присутствия автомобиля и водителя, а значит, интернет-магазин с этой задачей не справится. Есть много машин, на которые либо еще не выпускают авточехлы, либо уже не выпускают, потому что авто устарело. Да и в целом обновление салона преобразит любое авто: и новое, и подержанное.

Как быть со страхом, что ничего не получится?

Екатерина Кирьянова (@kattyart_tula, @artmandarin_tula), студия живописи:

– Для меня стало откровением, что в Туле есть такая мощная поддержка для начинающих предпринимателей – центр «Мой бизнес». Это действительно место силы, где помогают избавиться от страхов и сомнений и составить чёткий план действий. Мой главный совет: когда не знаешь, что и как делать, обратись к тому, кто знает и поможет. Ведь когда путь к мечте раскладывается на отдельные задачи, структурирован и понятен, он становится в разы короче и приятнее!

Ирина Матюхо (@irina_zumba_tula), Zumba Gold – танцевальный фитнес для любого возраста:

– Нельзя зацикливаться на семье, муже и детях, лучше подумать о себе как о женщине и личности вне семьи и спросить себя: что я люблю делать, что доставляет удовольствие. Не начинать сразу строить бизнес, а реализовать сначала что-то для своей души. Чаще всего именно занятие для души организуется в собственное дело.

Ирина Артемова-Косыгова (@artemova_irina), производство женской одежды REVITAL:

– Я думаю, что мамам, которые решили заняться предпринимательством, следует четко определить ряд обязанностей. Это разгружает каждый день, а также помогает в решении повседневных задач. В бизнесе важны и практические шаги: понять, каким направлением вы хотите заниматься, найти хороших экспертов, которые адекватно смогут оценить ваши желания; определить свои слабые и сильные стороны. Как только вы решились, составьте план-график запуска, используйте по максимуму все доступные контакты, изучайте вопрос глубже, находите единомышленников. Думайте о новом деле постоянно. И у вас все обязательно получится!

Ирина Матюхо, Любовь Дроздова, Екатерина Кириллова, Надежда Переверзева.

Надежда Переверзева (@pereverzeva_nadin), «ПромАльп» – услуги высотных работ:

– Нужно любить то, чем занимаешься, и максимально развивать прибыльность дела. Бояться не нужно, даже нельзя, лучше быть готовой к возможным падениям, но, получив опыт, двигаться дальше.

Анастасия Щербинина (@anastazia_shche_sews), пошив одежды для дома и отдыха AnastaZia:

– Ничего не нужно бояться. Нужно просто действовать, каждый день делать шаги к своей цели, и результат точно будет.

Как совмещать бизнес и воспитание детей?

Наталья Хрупина (@khrupina_nata, @nail_nata_khrupina), студия маникюра «Nail-N»:

– Воспитание детей можно сравнить с ведением бизнеса. Родитель вкладывается в развитие ребёнка, чтобы он вырос достойным человеком и был самодостаточным. Вот и получается, что это схожие направления. Ребёнок для мамы одновременно и вдохновитель, и стимул для роста, одно связано с другим.

Конечно, легче настроиться на работу, когда никто не отвлекает. Но женщина удивительна, она справляется с многозадачностью, подстраивается под сложившиеся обстоятельства и способна решать несколько вопросов параллельно.

Анна Павлова, студия визуализации бренда:

– Ключевое слово здесь — совмещать. Надо находить собственный внутренний баланс между семьей и работой, чтобы не было мыслей, что вы плохая мать или «так себе работник». На самом деле, это просто сказать «находите баланс», но очень сложно выполнить. Все приходит с опытом, и, если поначалу что-то не выходит, не надо себя корить, наоборот, хвалите и поощряйте себя даже за самые малые успехи.

Светлана Дорофеева (@dorofeevasv85), лавандотека:

– Совмещать воспитание и бизнес можно, когда дети помогают и им это нравится.

Елена Герзикорн (@happyday_tula), студия декора «Happy Day»:

– Мне совмещать бизнес и воспитание детей помогает поддержка близких. Мне очень помогает мама, я знаю, что спокойно могу уехать по делам, а дочка будет под надежным присмотром. И главное – это большое желание заниматься своим делом, а в моем случае это еще и необходимость зарабатывать, улучшать уровень жизни семьи.

Ольга Антонова (@energy_lifecoach), платформа Woman Space:

– Есть задачи, которые можно выполнять параллельно, к примеру, пока я делаю домашние дела, ребенок делает уроки. Не стоит думать, что дети очень несамостоятельные, наоборот, нужно поощрять их желание сделать что-то новое. Важно, чтобы дети принимали участие в обсуждении семейных вопросов, имели возможность высказать свое мнение, свое видение ситуации и свои пожелания. Задача взрослого – учитывать эти пожелания, не игнорировать, а принимать к сведению.

Наталья Хрупина, Ирина Артёмова-Костыгова,

Екатерина Кирьянова, Алёна Герзикорн.

Какими качествами должна обладать мама-предприниматель?

Наталья Дятлова, досуговый спот «Космоскидс»:

– Надо иметь железный стержень. Если начинать, то сразу в бой, не делая ни одного шага назад.

Анастасия Чикова (@anastasia_chikova), детская игровая комната:

– Мне помогает трудолюбие, самодисциплина и желание двигаться вперед. Я не позволяю себе сильно расслабляться, не впадаю в депрессию, даже если бывают неприятности. Нужно любить жизнь, своих детей и работу. И конечно, стараться спокойнее относиться ко всему.

Любовь Дроздова (@_4you_rus), производство повседневной и спортивной одежды:

– Главное качество – целеустремленность. Когда есть цель, на все находится и время, и возможность.

Екатерина Кириллова (@vitgrass71), сити-ферма «Витграсс-Аква»:

– Способность к предпринимательской деятельности определяется индивидуальными особенностями. Могу сказать точно, что человек должен быть целеустремленным, решительным и уметь работать в режиме многозадачности.

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