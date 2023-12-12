Интегральная медицина – новый тренд в сохранении женского и мужского здоровья

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Врачи клиники «Инвитро» рассказали, в чем секрет современного подхода, и в каких случаях его можно использовать.

Non progredi est regredi!

(Не идти вперёд значит идти назад!) «Integer» – в переводе с латыни означает « объединение в целое каких-либо частей».

Интегральная медицина — это подход к лечению заболеваний, который объединяет различные методы диагностики и лечения. Она основывается на принципе комплексного подхода к восстановлению здоровья человека, учитывает все факторы, влияющие на его состояние, и использует индивидуальный подход к каждому пациенту.

Врачу интегральной медицины требуется широкое междисциплинарное мышление в различных областях медицины, позволяющее даже в стандартных жалобах пациента увидеть всю возможную глубину проблемы.

Юлия Чуксеева, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, врач превентивной интегральной и антивозрастной медицины, член ассоциации врачей интегральной медицины, врач-нутрициолог, врач ультразвуковой диагностики:

– Мне как гинекологу важно наладить тесное взаимодействие с пациентками, чтобы понять их медицинскую и жизненную историю, учесть влияние психологических и социальных факторов на их здоровье. В моём подходе всегда используются принципы «5P-medicine» (5П медицина): предикативность (предсказательность), профилактическая направленность, персонализация, партисипативность (когда пациент и врач работают в тандеме), позитивность (важнейший аспект – психологическое состояние пациента).

Это важно для пациентов с любой нозологической категорией: будь то прегравидарная подготовка ( подготовка к беременности), патологические состояния репродуктивного периода: рецидивирующие вагинальные дисбиозы, хронические воспалительные заболевания органов малого таза, нарушения менструального цикла, миомы, эндометриоз и т. д. – состояния, как правило снижающие качество жизни; или очень деликатный период в жизни каждой женщины – переменопаузальный переход и наступление менопаузы, постменопауза.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

При лечении пациенток с данными заболеваниями помимо фармакологической терапии необходима оптимизация питания (соблюдение сбалансированной диеты, устранение нутриетивных дефицитов), нормализация метаболизма гормонов и их выведения, коррекция кишечной микробиоты, работы печени и желчевыделения (как основы детокса организма), восстановление правильных циркадных ритмов (бодрствование/сон). Интегральный подход учитывает это.

Такой подход сейчас всё активнее применяется в различных сферах медицины. Одна из них – эндокринология. Сейчас интегральная медицина считается одним из самых действенных методик в сохранении и поддержании мужского и женского здоровья.

О том, как это работает, рассказала врач-эндокринолог, врач высшей категории, врач превентивной интегральной медицины, врач функциональной диетологии, член ассоциации врачей интегральной медицины, врач ультразвуковой диагностики Марина Гордеева:

– Состояние здоровья пациента тесно связано с гормональной системой, надпочечниками и щитовидной железой. Надпочечники, в свою очередь, связаны с нервной системой и функционированием вегетативной нервной системы. От качества работы щитовидной железы зависит состояние обмена веществ. Тоже самое касается и мужского здоровья. Редко когда проблема кроется в одной области, особенно когда, на первый взгляд, у пациента нет серьёзных отклонений по данным физикального обследования, анализы в условной норме, а качество жизни снижено! Поэтому в своём подходе к пациенту я всегда подбираю терапию с учетом не только основного, но и сопутствующих заболеваний, и лечу параллельно с ними, так как организм – это единое целое.

Интегральная медицина позволяет достичь отличных результатов в лечении заболеваний, улучшить качество жизни и предотвратить развитие осложнений.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Спектр проблем, которые в силах решить интегральной медицина, огромный. Вот только некоторые их них:

метаболические нарушения (Metabesity): ожирение, инсулинорезистентность, сахарный диабет 2-го типа;

наличие устойчивой слабости, сонливости, быстрой утомляемости;

возрастной частичный андрогенный дефицит, эректильная дисфункция;

нарушение метаболизма половых гормонов;

проблемы щитовидной железы;

синдром хронической усталости надпочечников и многое другое.

В решении данных проблем, помимо стандартных методик, помогает оценка метаболомного статуса пациента по органическим и аминокислотам, выявление маркеров нейровоспаления, оценка состояния метаболизма эстрогенов и андрогенов.

Хорошей традицией для нашей клиники стало «семейное» консультирование. Ведется параллельная работа интегративного гинеколога и интегративного эндокринолога с обоими партнёрами. Это актуально как на момент качественного планирования беременности, т. к. только при метаболической и нутритивной сбалансированности у обоих родителей возможно рождение здорового ребенка, так и у пар, приближающихся или вошедших в период возрастной ассоциированной перестройки организма, где на первый план выходит аnti-age (антивозрастная) медицина.

Работа в тандеме, по мнению наших пациентов, лучше мотивирует к выполнению врачебных рекомендаций, делает более легким переход к ЗОЖ: модификация образа жизни, питания, коррекции фаз сна и бодрствования положительно влияет на психоэмоциональный фон в семье, а также на очень деликатную сферу в жизни пары – интимные отношения.

Интегративная медицина – сфера для думающих пациентов, с глубоким подходом к своему здоровью, а врачи нашей клиники всегда рады им в этом помочь!

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом