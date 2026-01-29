«Это контролируемый мордобой»: Сергей Арбузов о мужской силе, дисциплине и пути бойца ММА

Фото Алексея Пирязева. Видео Дмитрия Дзюбина

Человек, который сознательно отказался от собственной бойцовской карьеры ради развития спорта в родном городе. Мы поговорили с Сергеем о пути в ММА, мужской психологии, дисциплине, детях, ответственности и о том, почему ММА — это не драка, а форма самоконтроля.

- Сергей, Вы коренной новомосковец, учились и работаете в родном городе. Наверное, в Новомосковске Вас хорошо знают. Но мы сейчас пишем интервью на всю страну. Поэтому давайте познакомимся поближе. Расскажите про себя и свою семью.

- Мне 35 лет. Я родился в Новомосковске и живу здесь, потому что считаю – где родился, там и пригодился. Хотя приглашения в другие города были, даже в Москву звали. Но я решил для себя – буду развивать спорт в родном Новомосковске.

Учился до 9 класса в 20-й школе. Потом поступил в профессиональный лицей, отучился на газоэлектросварщика. Даже успел поработать на стройке, причем не только сварщиком, но и бетонщиком, и маляром.

Женат, есть сын и дочь.

- В одном из интервью Вы говорили, что занимались разными видами спорта – от баскетбола до кикбоксинга, искали себя. Как оказались бойцом ММА?

- Всегда был спортивным, в детстве и юности пробовал все – и баскетбол, и волейбол, и рукопашный бой, и борьбу. Искал свое. И точно знал, что найду.

А в смешанные единоборства попал уже во взрослом возрасте, когда пришел работать на завод Промет. Там познакомился с Александром Паутовым. Теперь мы с ним закадычные друзья. Он привел меня в секцию самбо, которую вел Андрей Вячеславович Рюмшин. А дело было летом, зал не работал. Но Саша был на хорошем счету, мог брать ключи от зала, где потихоньку тренировал меня.

В сентябре пришел к Андрею Вячеславовичу и говорю, что хочу заниматься самбо. А он мне – тебе лет сколько?

Мне тогда уже 22 года было, я женатый мужчина, сын растет. Ну какая секция, какое самбо?!

И все-таки он меня взял. Возил на соревнования, причем не только по самбо, но и по армейской рукопашке, по Jeet Kune Do (боевое единоборство, созданное Брюсом ЛИ – прим. авт), по боевому самбо. Это был опыт, бесценный для меня, за что я очень благодарен своему тренеру.

Примерно в это время была создана Федерация смешанных единоборств. Раньше бои легендарного Федора Емельяненко мы смотрели только по телевизору. А теперь можно самим! И самое главное, что это спорт для взрослых мужчин. Это гимнастам в 22 года поздно начинать, а бойцам ММА в самый раз.

В каждом мужчине заложено: ты боец, ты должен уметь драться. Просто в определенный момент это умение разбудить надо.

- А в школе дрались? К директору вызывали?

- Не помню. Ну пару раз может быть. Но я предпочитаю мирно решать конфликтные ситуации. И сейчас тоже. Даже шутка есть у меня такая: я бесплатно не дерусь.

- Вопрос, который задаю всем бойцам ММА: видите уличную драку – Вы пройдете мимо или… что сделаете?

- Или. Попытаюсь разнять, выступлю «народным дружинником».

- Бои ММА - это, на ваш взгляд, контроль агрессии или ее легализация?

- Настрой на бой должен быть обязательно. Выходить на ринг, в клетку надо на подъеме, на адреналине. Но это не ненависть к сопернику. Я выхожу в клетку, жму руку противнику и с уважением начинаю бить ему лицо. Только так можно показать все приемы, всю наработанную технику. А если тебя захлестывают эмоции, ты забудешь все.

Я по своим ученикам это наблюдаю. Как только они начинают злиться, они перестают слышать тренера. И получается просто драка. А ММА - это не драка, а контролируемый мордобой.

- Давайте поговорим про психологию – мужскую. И бойца ММА в частности. Настоящий мужчина — это кто? Одним предложением.

- Одним предложением не получится. Мне нравится такое сравнение. Мужчина – это корабль, если хотите – ледокол. У него есть цель прийти из точки А в точку Б. Вы можете сесть в этот корабль, и мы поплывем. Вы можете помочь – команду накормить, например. И корабль поплывет быстрее. А можете, наоборот, раскачать корабль. И в этом случае к цели мужчина будет идти дольше. Но он все равно дойдет.

- Ваш главный учитель в спорте и жизни. Кто он? Или они?

- Мой первый тренер Андрей Вячеславович Рюмшин. Он тренирует ребят до сих пор, его ученики занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. Мы часто пересекается на соревнованиях, разговариваем, обмениваемся опытом подготовки пацанов. Он, как и я, работает с детьми. Некоторые ребята перешли от него, из секции самбо, ко мне, в смешанные единоборства. Но это не конкуренция, это очень теплые душевные отношения тренера и ученика.

- Вы участвовали несколько раз в «Битве за Тулу». Что для Вас этот турнир?

- Был, есть и будет важнейшим спортивным событием. Для ребят, которые живут здесь – это возможность показать себя. Большой коридор, музыка, свет, клетка, тебе аплодируют – это как артист выходит на сцену в главной роли.

- Не жалко, что сами не выступаете?

- Жалко, но я для себя выбрал другие приоритеты. Я тренер, готовлю бойцов. Я мог бы еще выступать, но подготовка к бою гораздо тяжелее самого боя. Мне нужен спарринг-партнер, а учитывая мой рост и вес, его еще найти надо. В регионе таких нет. А еще если я сам готовлюсь к бою, не хватает времени на своих учеников, они теряются. Выбор был тяжелый: либо я дерусь сам, либо развиваю спорт. Я выбрал второе.

- Вы в прекрасной спортивной форме. Как поддерживаете ее?

- Сейчас я уже занимаюсь в свое удовольствие. Пять дней в неделю тренажерка, но без тяжелых весов, обязательно беговая дорожка, грушу побить. Если ребята приходят на спарринг, с удовольствием борюсь.

- А сына тренируешь?

- Ему 15 лет. Когда он был маленький, брал его в зал к своему тренеру, он бегал на мягком покрытии, прыгал, короче занимался ОФП (общефизической подготовкой – прим. авт), а я тренировался. Никогда не давил на него, чтобы обязательно выступал на соревнованиях. Главное, что он физически развит, может постоять за себя. Сейчас для него приоритет – учеба, 9 класс, впереди ОГЭ.

- За меню следит супруга?

- Да. Она очень хорошо готовит. Но иногда мне кажется, она хочет, чтобы я лопнул. Приходишь вечером домой, а там все такое вкусное, да еще сервировано как в ресторане. Ну как отказаться?! Поэтому периодически приходится ее тормозить и урезать рацион, чтобы не толстеть.

- Супруга приходит на бои? Как ей, нравится?

- Приходила. Даже ездила со мной на выступления в другие города. Но однажды призналась, что весь бой сидела зажмурившись.

- Помните свою первую победу и поражение? Расскажите, что чувствовали?

- В обоих случаях сидишь и думаешь «неужели все закончилось»?!? Ни эмоций, ни чувств. Я родителям своих учеников всегда говорю: не зацикливайтесь на том, выиграл ваш сын бой или проиграл. Не ругайте! Но и не сильно хватите. Даже если вас накрывает, мол, как так проиграл?! Свои эмоции потуши, обними. А потом в спокойной обстановке мы разберем с ним бой, где ошибки, где удачные приемы. У бойца есть путь. И бой не цель. Главное – сделать все возможное на ринге. А если за каждый проигрыш расстраиваться, то сам себя съешь.



Сергей Арбузов и Татьяна Алексеева.

- Сейчас дело Вашей жизни – развитие спорта в Туле и Новомосковске. У Вас есть свой центр. Давайте поподробнее про него. Когда организовали, кто помогал? Была ли поддержка властей? Кто занимается в центре?

- Центр UNITY отметил 9 лет работы. Начинали в маленьком помещении. Но желающих было много, расширялись постепенно. И однажды мне позвонил глава администрации Новомосковска - тогда был Алексей Бирюлин, и пригласил на встречу. А я как раз последний раз принял участие в Битве за Тулу. И у меня была сломана челюсть. Представляете? Рот зашит, говорю с трудом, вернее, не говорю совсем. А мне предлагают прийти обсудить с главой интересное предложение. Короче, он предложил открыть центр единоборств. На тот момент у меня занималось около 150 человек. И помещение, где проходили тренировки, не вмещало уже ни нас, ни новых желающих бороться.

Можно сказать, строили всем миром. Помогали и мои друзья, и Илья Степанов, президент Федерации Тульской области, и муниципальная власть. И я считаю, это один из лучших центров единоборств в Тульской области, а может и всего центра России. мму «Спорт России» запустили с 2025 года

- Кто занимается в центре?

- У нас занимаются ребята с 3 лет. Для них это общефизическая подготовка со специальными элементами – учим падать, группироваться, отжиматься. Развиваем ловкость и координацию. В формате игры прививаем любовь к спорту.

Пойдет дальше ребенок в секцию единоборств – это будет выбор его родителей и его самого. А моя задача – привить детям любовь к движению. Вот Президент страны говорит, что все должны заниматься спортом. Мы этим и занимаемся в нашем центре – чтобы спорт стал нормой жизни.

Всего у нас занимается около 350 детей до 18 лет.

Кстати, родители могут прийти на тренировку и посмотреть, как занимается их ребенок. Да и сами позаниматься, если захотят.

- Среди Ваших воспитанников— двукратная чемпионка России по СБЕ ММА Диана Найденова, чемпионка России Екатерина Демина и мастер спорта РФ Алексей Гончаров. Расскажите про ребят. Гордитесь ими?

- Да! Девчонки мои вообще золото. Они очень работоспособны, полностью отдают себя спорту. Кто-то считает это не женским спортом, но посмотрите на их результаты! Мне с ними очень легко работать.

Представьте, в нашем центре три пояса Чемпионата России. Ни у кого такого нет в ЦФО.

А у пацанов все еще впереди. Там больше конкуренция.

- Знаю, что у Вас в центре занимаются бойцы с опытом СВО…

- Да, у нас занимаются ветераны СВО. У каждого есть персональный тренер. И это бесплатно. Для детей участников СВО есть бесплатные места в группах по боксу, самбо, единоборствам.

Знаете, что ветеранов притягивает к нам? Мы их не жалеем! Даже если они с инвалидностью.

- Кого готовишь из своих воспитанников к Битве за Тулу-2026?

- Да. Я тренирую Руслана Галушко. Будет выступать в весе 61 кг. Он кандидат в мастера спорта, дважды выигрывал чемпионаты ЦФО. И Битва за Тулу станет его дебютом как профессионального бойца. Он очень техничный, голодный в хорошем смысле до побед. И его бой, не сомневаюсь, будет одним из самых зрелищных.

22 февраля приглашаю всех на «Битву за Тулу. Спецоперация «Буревестник». Будут фантастические бои, вы такого нигде больше не увидите. Будет контролируемый мордобой!

Смотрите наше большое видеоинтервью!