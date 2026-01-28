Заведующая филиалом «Выставочный зал» Мария Есикова: «Я счастлива, когда удается открыть имя нового художника»

Марии Есиковой 32 года, она руководит Выставочным залом – одним из самых значимых культурных пространств Тулы. Поговорили с Марией об искусстве, молодых художниках и о том, правда ли, что искусство лечит.

Фото Алексея Пирязева. Видео Дмитрия Дзюбина.

По образованию Мария режиссер, ее хобби — фотография, а профессия связана с миром искусства. В Выставочном зале она работает уже девять лет.

— Я сюда пришла случайно. Окончила Московский государственный институт культуры, собиралась работать в театре. Но от своей школьной учительницы узнала, что в Выставочном зале есть вакансия методиста, и решила попробовать. Занималась организацией мероприятий, руководила театральной студией. А в 2021 году мне предложили стать руководителем.

— Сложно ли в таком молодом возрасте быть управленцем? Как сделать так, чтобы люди вас слушались и ваше мнение было авторитетным?

— Я по-человечески отношусь к сотрудникам. Никакого секрета или фишек нет, нужно просто адекватно со всеми общаться. Мои просьбы бывают услышаны. Сейчас я на своем месте и люблю свою работу.

— Как фотография помогает вам в работе?

— Я организую выставки, здесь бывают очень разные художники, и каждый раз я по¬гружаюсь в их мир. После этого не можешь не заняться чем-то творческим (улыбается). Фотографировать я стала совсем недавно, в декрете. Мне очень нравится снимать всё красивое, особенно людей. В работе мне это помогает, потому что это всё равно насмотренность.

— Какие выставки вам особенно запомнились за время работы и почему?

— У нас проходит по 30 выставок в год, и все по-своему прекрасны. Наверное, отмечу выставку акварелей Сергея Андрияки. А когда я только вступила в должность, то создала первый молодёжный проект Art holiday — было много выставок, и одной из самых крупных стала выставка граффити. В Выставочном зале все от пола до потолка было завешено баннерной тканью, к нам приходили уличные художники и расписывали ее, творили. Было очень весело и здорово!

— Расскажите, какие ближайшие проекты здесь будут?

— Выставка художника, скульптора, педагога Марка Маргулиса и его детской экспериментальной студии синтеза искусств «Колор». Вернисаж состоится 30 января.

— Какие сложности возникают при организации выставок?

— Есть определённые требования к экспозиционно-выставочной деятельности. Нужно соблюдать температурно-влажностный режим, правила транспортировки, упаковки. Но когда ты знаешь все технические моменты, уже ничего сложного в этом нет — все происходит на автомате.

Классно работать с авторами, у которых есть кураторы. Они понимают, что выставку нужно привезти к определённому сроку, заложить время на монтаж, оформление, пиар. Организовать выставку — это не просто повесить картины на стену. Профессиональные художники эти моменты понимают. Трудновато бывает с начинающими.

А ещё они все с очень тонкой душевной организацией. Говорят, что художника обидеть может каждый, — так вот, это правда. С ними надо очень аккуратно.

— Сколько нужно времени, чтобы собрать выставку?

— По-хорошему много (смеётся). Но иногда от идеи до реализации всего неделя. Мы подстраиваемся под реалии, в которых живем. Конечно, хотелось бы посидеть и подумать, как все сделать. Но бывает звонок: «Мария, надо делать выставку, завтра приезжаем!» И мы делаем выставку! У меня отличная команда: нас 13 человек — пять научных работников, технический персонал, смотрители, кассиры.

Иногда экспозиции приходится делать в ночи, и в такие дни я задерживаюсь на работе. Но мои близкие все понимают. У меня маленький сын Саша, ему три года, и на его вопрос, почему я работаю, я никогда не отвечаю, что ради денег. Я говорю ему, что хожу на работу, потому что люблю её. Я хочу, чтобы ребёнок, когда вырастет, тоже нашел дело по душе.

— В чем, по вашему мнению, заключается основная миссия Выставочного зала в со¬временном обществе?

— Банально говорить о просветительских и образовательных моментах. Мне в первую очередь хотелось бы найти и поддержать молодых художников, направить их, познакомить с более старшим поколением профессиональных авторов. Создать арт-среду, в которой могло бы воспитываться новое поколение художников.

У нас очень много талантливой молодёжи, и многие сидят по мастерским и не могут найти своего зрителя. Современные реалии таковы, что ты должен не только цеплять тем, что делаешь, но и сам должен быть интересной личностью. Зрителям не менее картин важен и тот человек, который за ними стоит.

— Есть ли имена, которые вы открыли и этим гордитесь?

— Из наших тульских авторов я отмечу художника Павла Семёнова, который сейчас работает с нами в Выставочном зале. Паша — авангардист и очень интересная личность. Я познакомилась с ним в 2017 году, он делал персональную выставку в Выставочном зале. Мы начали общаться, сошлись во взглядах, вместе мы сделали очень много проектов.

Интересно наблюдать за молодыми художниками с точки зрения того, что они не скованны, более свободны в самовыражении и ничего не боятся. Очень приятно открывать новые имена и помогать молодым художникам.

— Какие советы вы бы дали молодым людям, мечтающим связать свою жизнь с культурой и искусством?

— Никакого универсального совета нет, нужно просто работать. Создавать, ошибаться, слушать критику, общаться с опытными мастерами. Если есть возможность — ездить в Москву и Санкт-Петербург, вливаться в творческую среду.

Я сама стараюсь хотя бы раз в сезон съездить в культурные столицы, походить по музеям, по выставкам. Очень люблю музей современного искусства «Эрарта» в Питере, а в Москве — музей современного искусства «Гараж» и Третьяковскую галерею. Топ- три любимых художников: Кандинский, Айвазовский, Климт.

— Мероприятия по развитию культуры стали частью нового нацпроекта «Семья». Как Выставочный зал встроится в эту программу?

— У нас работает детская изостудия, художник Екатерина Короткова обучает малышей с трех лет. Мы приучаем ребят к профессиональной художественной деятельности: делаем выставки, проводим вернисажи, так что у нас все по-взрослому (смеется). Они всегда волнуются, и в то же время очень воодушевлены. А их родители абсолютно счастливы. У меня маленький сын, и я понимаю, как здорово, когда успехи твоего ребёнка замечают.

— За что вы любите свою работу?

— За людей. Они все открытые, и с ними комфортно общаться. Я могу прийти на работу в очень плохом настроении, но похожу, посмотрю картины, пообщаюсь с кем-то — и уже всё хорошо. Искусство лечит.

