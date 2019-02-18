Актриса Катерина Шпица: «Первый раз я сыграла Джульетту в 13 лет»

Фото Алексея Пирязева.

Перед спектаклем актриса пригласила нас в свою гримерку. «Я только с поезда, приехала из Питера, куда ездила по делам», – улыбнулась Катерина. Со звездой фильмов «Метро», «Экипаж» и «Поддубный» мы поговорили о новых проектах, несыгранных ролях, сыне Германе и новой любви.



– Катерина, для многих актрис Джульетта – роль-мечта...

– Я свою первую Джульетту сыграла еще в 13 лет, когда жила в Перми. И вот через 20 лет я снова играю эту роль.

– Как Вы попали в спектакль к режиссеру Сергею Алдонину?

– Мой жених – давний хороший друг Сергея Алдонина. Однажды мой возлюбленный собирался ко мне на спектакль и взял с собой Сережу. После спектакля мы познакомились, и Сергей предложил мне ввестись на роль Джульетты. Я с радостью согласилась.



– Какая Ваша Джульетта? Что Вы привнесли в этот образ?

– Я об этом как-то не думала... Моя главная задача – быстро превратить на сцене взбалмошного наивного ребенка в не по годам взрослую женщину.

– В каких кинопроектах и сериалах Вы сейчас снимаетесь?

– В работе у меня сейчас три проекта: сериал «Старая гвардия», комедийный сериал «Полярный, 17» с Михаилом Пореченковым для ТНТ и сериал «Казанова» для Первого канала. Все эти истории абсолютно разные по жанрам. «Старую гвардию» я бы назвала романтическим детективом, мне он чем-то напоминает историю про лейтенанта Коломбо, только в роли сыщицы – я. У меня двое замечательных коллег, которые намного старше (их играют Вадим Андреев и Анатолий Лобоцкий. – Прим. авт.). Они – старая гвардия, а к ним приставляют молодую начальницу. Развитие наших отношений на фоне расследования преступлений и составляют основу фильма. В детективе «Казанова» моя героиня – подельница и возлюбленная главного героя, с которым они проворачивают дела. А опер в исполнении Светланы Ходченковой пытается нас поймать.

– Катерина, часто ли Вы отказываетесь от ролей?

– В тех случаях, когда мне предлагают роль, очень похожую на то, что я делала совсем недавно. Если я читаю сценарий и понимаю, что от меня не потребуется ничего, кроме типажа. Если мой собственный шкурный актерский интерес в этой работе не будет удовлетворен, я за это не берусь.



– Какой работой на данный момент Вы гордитесь больше всего?

– Думаю, такая работа еще впереди (смеется). И вообще чувство гордости я испытываю крайне редко – я не горделивый человек. Хотя гордость за себя в умеренных количествах дает определенный разгон, двигает человека вперед и вверх. Человек стремится к ситуации, когда он добьется этого наркотика – чувства, какой я молодец, какой классный, я всех умыл! У меня таких мыслей не возникает. Я могу за себя порадоваться, но это обычно очень тихая радость и с таким фоном – не расслабляться!

– У Вас было два больших спортивных проекта на телевидении. В «Вышке» Вы были ведущей, в «Ледниковом периоде» – участницей. Что интереснее – наблюдать со стороны или быть в гуще событий?

– Быть участницей! Но в последнее время я отказываюсь от телепроектов из-за недостатка времени. А еще мне кажется, я за последние годы так насоревновалась, что больше не хочу. Я вообще не люблю соревнования больше всего в жизни. Саму себя судить – пожалуйста, а вот когда меня судят и еще сравнивают с кем-то... Мне этого на пробах хватает.



Джульетта (Катерина Шпица) и Ромео (Филипп Бледный).

– Какие желанные роли ускользнули от Вас?

– Например, в фильме «Лёд». Я на тот момент только-только сошла со льда проекта «Ледниковый период», мы закончили тур по городам России, и я была в прекрасной спортивной форме. Я напиталась атмосферой фигурного катания, хорошо знала привычки фигуристов.

Я была готовым продуктом. Как говорится – бери и снимай. Но роль отдали Аглае Тарасовой.

Еще фильм «Т-34», там была такая же непростая для меня эмоцио­нальная ситуация. Я только закончила съемки в «Молодой гвардии», на тот момент у меня еще был живой немецкий язык. Казалось – моё! Сняли Ирину Старшенбаум. Мне казалось, что и пробы прошли хорошо, и с партнерами мы монтируемся. Это ведь тоже надо понимать – есть ли актерская химия. Вы можете быть замечательными артистами по отдельности, но в паре – нескладуха. Как раз в фильм «Экипаж» я пробовалась сначала на главную женскую роль – второго пилота. Но в силу, может быть, моей моложавой внешности в паре с Данилой Козловским мы не сошлись.

– А теперь о личном. Осенью прошлого года Вы получили предложение руки и сердца прямо на сцене театра. Это стало для Вас сюрпризом?

– Да, это было для меня абсолютным сюрпризом! Я испытала радость, удивление и мистический священный ужас (смеется). Чувство, когда твоя жизнь разделяется на «до» и «после». Еще я испытала уважение к мужчине за то, что он способен и хочет взять на себя такую ответственность, как построение семьи.



Руслан Панов и Катерина Шпица.

– Когда состоится свадьба?

– Этого мы пока не знаем. Времени нет даже в загс сходить и просто расписаться.



– А Вы хотите свадебное платье и торт в два этажа?

– Платье хочу! Торт – не знаю (смеется). Хочется свадьбу, где бы учитывались интересы и мои, и возлюбленного. Если бы было очень сильно надо, можно было бы надавить авторитетом и в тот же день расписаться. Но, думаю, ни ему, ни мне это не интересно. Все-таки это торжество любви, поэтому должно быть всё красиво.



– Какую бы страну выбрали для свадебного путешествия?

– Сейчас я скажу, что хочу на Бали, где никогда не была, а по факту неделя в подмосковном отеле может подойти (смеется). Неизвестно, какое у нас будет настроение.



Катерина Шпица с сыном Германом.

– Чем увлекается Ваш сын Герман?

– У него много интересов, я пока смотрю, к чему у него склонности, что ему доставляет удовольствие, что его вдохновляет. Даже по здоровью ребенка можно понять, насколько у него всё благополучно в эмоциональной сфере. Дети, которые всем довольны, гораздо реже болеют. Сейчас Герман с удовольствием занимается плаванием. Мой папа научил его играть в бильярд, он делает потрясающие успехи в бильярде, с дедушкой смотрит соревнования по телевизору. Это прекрасный вид спорта: и геометрия, и физика, и логика, и пространственное мышление в одном флаконе. Еще сын любит танцевать брейкданс и смотреть видеорецепты в интернете. Мы уже вместе готовим с ним сладости. В последний год его очень увлекла живопись.



– Хватает времени на общение с сыном или хочется больше?

– Конечно, хочется больше! Но это данность – у него такая мать, с такой профессией. Другим делом я, может быть, и смогу заниматься, но не сейчас.

Из досье Myslo

Катерина Анатольевна Шпица

Родилась 29 октября 1985 г. в Перми.

Училась на юридическом факультете Пермского госуниверситета.

С 15 лет работала в Пермском камерном театре «Новая драма».

С 2005 года – в Москве, работает в Московском государственном музыкальном театре национального искусства.

Семья: разведена, сын Герман.

Избранная фильмография: «Ангел в сердце», «Метро», «Куприн. Яма», «Поддубный», «Экипаж», «Ёлки».