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К-pop party

К-pop party

3 октября в Concert Hall пройдет первая К-pop party Korean Dream.

Вас ждет насыщенная конкурсная программа, в которую входят номинации: 
 
  • K-pop song; 
  • World song; 
  • K-pop boys band dance; 
  • K-pop girls band dance; 
  • Debut dance; 
  • Duet dance; 
  • Solo dance. 
В рамках пати вас также ожидает насыщенная ярмарка, а также конкурс Random dance. Победители каждой номинации получат ценные призы, а абсолютные победители отправятся на кей-поп баттл в Москву, не проходя конкурсный отбор! 
 
Стоимость браслетов на вход: фан-зона - 400 руб, вип-зона - 450 руб. 
 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
3 октября 2021, воскресенье
14:00
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Касса
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11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Александр Малинин
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10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Сергей Любавин
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3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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