К-pop party
3 октября в Concert Hall пройдет первая К-pop party Korean Dream.
Вас ждет насыщенная конкурсная программа, в которую входят номинации:
- K-pop song;
- World song;
- K-pop boys band dance;
- K-pop girls band dance;
- Debut dance;
- Duet dance;
- Solo dance.
В рамках пати вас также ожидает насыщенная ярмарка, а также конкурс Random dance. Победители каждой номинации получат ценные призы, а абсолютные победители отправятся на кей-поп баттл в Москву, не проходя конкурсный отбор!
Стоимость браслетов на вход: фан-зона - 400 руб, вип-зона - 450 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
3 октября 2021, воскресенье
14:00
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
13 ноября, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
4 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽