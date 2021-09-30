3 октября в Concert Hall пройдет первая К-pop party Korean Dream.

Вас ждет насыщенная конкурсная программа, в которую входят номинации:

K-pop song;

World song;

K-pop boys band dance;

K-pop girls band dance;

Debut dance;

Duet dance;

Solo dance.

В рамках пати вас также ожидает насыщенная ярмарка, а также конкурс Random dance. Победители каждой номинации получат ценные призы, а абсолютные победители отправятся на кей-поп баттл в Москву, не проходя конкурсный отбор!

Стоимость браслетов на вход: фан-зона - 400 руб, вип-зона - 450 руб.