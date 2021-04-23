Жизнь прекрасна
29 апреля в Тульском театре «Эрмитаж» покажут премьеру спектакля «Жизнь прекрасна» – трагикомедию по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца».
Всё началось с… ливерной колбасы. Поссорившись из-за нее с женой, Семён Семёнович Подсекальников решает покончить жизнь самоубийством. Но не так-то просто это сделать, когда все вокруг хотят помешать, а некоторые еще и сорвать на этом немалый куш…
Пьеса Николая Эрдмана «Самоубийца» – признанный шедевр отечественной драматургии. Эту пьесу мечтал поставить К. С. Станиславский, считавший ее автора гением.
По словам Н. Я. Мандельштам, «это пьеса о том, почему мы остались жить, хотя всё толкало нас на самоубийство». Она была запрещена цензурой, а автор отправлен на несколько лет в ссылку. После возвращения Эрдман больше не писал, но пьеса «Самоубийца» дошла до нас как великолепный образец не только сатиры, но и трагедии, и философских размышлений, что и отразилось в постановке режиссера Тульского театра «Эрмитаж» Надежды Мазановой.
Стоимость: от 200 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Стоимость: от 200 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
29 апреля 2021, четверг
19:00
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
29 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
30 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 400 ₽
8 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
28 мая, пятница 21:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽