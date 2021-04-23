29 апреля в Тульском театре «Эрмитаж» покажут премьеру спектакля «Жизнь прекрасна» – трагикомедию по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца».

Всё началось с… ливерной колбасы. Поссорившись из-за нее с женой, Семён Семёнович Подсекальников решает покончить жизнь самоубийством. Но не так-то просто это сделать, когда все вокруг хотят помешать, а некоторые еще и сорвать на этом немалый куш…

Пьеса Николая Эрдмана «Самоубийца» – признанный шедевр отечественной драматургии. Эту пьесу мечтал поставить К. С. Станиславский, считавший ее автора гением.