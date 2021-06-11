24 июня в Тульском театре «Эрмитаж» покажут премьерный спектакль

Всё началось с… ливерной колбасы. Поссорившись из-за неё с женой, Семён Семёнович Подсекальников решает покончить жизнь самоубийством. Но не так-то просто это сделать: ведь на самом деле он очень хочет жить! Но все вокруг подталкивают Подсекальникова к роковому шагу, а некоторые ещё и хотят сорвать на этом немалый куш… Пьеса «Самоубийца» дошла до нас как великолепный образец не только сатиры, но и трагедии, и философских размышлений, что и отразилось в постановке режиссёра Тульского театра «Эрмитаж» Надежды Мазановой.

Также зрителей ожидает бонус – живая музыка в исполнении струнного ансамбля El Classic.

Продолжительность: 3 ч. Антракт.

Режиссёр-постановщик: Надежда Мазанова.

Художник-постановщик: Сергей Мазанов.

Стоимость билетов: от 300 руб.

Билеты можно приобрести в кассе театра.

«Жизнь прекрасна» - трагикомедию с громадным социально-философским содержанием (по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца») в 2-х действиях.