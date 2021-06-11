Жизнь прекрасна
24 июня в Тульском театре «Эрмитаж» покажут премьерный спектакль
«Жизнь прекрасна» - трагикомедию с громадным социально-философским содержанием (по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца») в 2-х действиях.
Всё началось с… ливерной колбасы. Поссорившись из-за неё с женой, Семён Семёнович Подсекальников решает покончить жизнь самоубийством. Но не так-то просто это сделать: ведь на самом деле он очень хочет жить! Но все вокруг подталкивают Подсекальникова к роковому шагу, а некоторые ещё и хотят сорвать на этом немалый куш… Пьеса «Самоубийца» дошла до нас как великолепный образец не только сатиры, но и трагедии, и философских размышлений, что и отразилось в постановке режиссёра Тульского театра «Эрмитаж» Надежды Мазановой.
Также зрителей ожидает бонус – живая музыка в исполнении струнного ансамбля El Classic.
Продолжительность: 3 ч. Антракт.
Режиссёр-постановщик: Надежда Мазанова.
Художник-постановщик: Сергей Мазанов.
Стоимость билетов: от 300 руб.
Билеты можно приобрести в кассе театра.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
24 июня 2021, четверг
19:00
24 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 300 ₽
27 июня, воскресенье 16:00
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽