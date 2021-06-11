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Жизнь прекрасна

Жизнь прекрасна

24 июня в Тульском театре «Эрмитаж» покажут премьерный спектакль
«Жизнь прекрасна» - трагикомедию с громадным социально-философским содержанием (по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца») в 2-х действиях. 

Всё началось с… ливерной колбасы. Поссорившись из-за неё с женой, Семён Семёнович Подсекальников решает покончить жизнь самоубийством. Но не так-то просто это сделать: ведь на самом деле он очень хочет жить! Но все вокруг подталкивают Подсекальникова к роковому шагу, а некоторые ещё и хотят сорвать на этом немалый куш… Пьеса «Самоубийца» дошла до нас как великолепный образец не только сатиры, но и трагедии, и философских размышлений, что и отразилось в постановке режиссёра Тульского театра «Эрмитаж» Надежды Мазановой.
 
Также зрителей ожидает бонус – живая музыка в исполнении струнного ансамбля El Classic.
 
Продолжительность: 3 ч. Антракт.
 
Режиссёр-постановщик: Надежда Мазанова.
Художник-постановщик: Сергей Мазанов.
Стоимость билетов: от 300 руб.
Билеты можно приобрести в кассе театра.

 

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
24 июня 2021, четверг
19:00
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Касса
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