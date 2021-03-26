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Записки сумасшедшего

Записки сумасшедшего

12 апреля в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest на сцене Городского концертного зала покажут драму «Записки сумасшедшего» от театра-студии «Гастион» (Курск)!
 
 
Аксентий Иванович, «маленький» титулярный советник, живёт своей самой обыкновенной жизнью... до того дня, когда что-то пошло не так. Мир вокруг: канцелярия, улицы, домработница Мавра – становятся странными и непривычными... А потом происходят совершенно чудесные вещи: говорящие собаки, неожиданное наследие испанской короны, и, конечно, она... Это всё из-за неё. Она – прекрасна и недосягаема, и, к тому же, скоро выходит замуж. Ей совершенно нет дела до маленького титулярного советника... да... Но она ещё не знает, кто таков на самом деле Аксентий Иванович... Он ещё покажет им всем, кто он! Нужно вести учёт, записать всё в дневник, дабы он был последним островом благоразумия в этом сумасшедшем мире... Но ничего, ничего, молчание!..
 
 
Продолжительность спектакля: 60 мин.
 
О театре:
 
«Гастион» возник в 2015 году. 22 февраля 2021 года театру исполнилось 5 лет, и сегодня он включает 47 актёров. Своей целью театр-студия провозгласил популяризацию в молодёжной среде русской классической литературы, традиций и национальных ценностей. За годы работы «Гастион» не только успешно реализовал обозначенные выше цели, но и собственным примером напомнил зрителю, что такое настоящий классический психологический театр.
 
«Гастион» – трёхкратный лауреат Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»; трёхкратный лауреат VI Межрегионального открытого фестиваля студенческих и молодёжных театров «СТУДиЯ»; победитель V Международного фестиваля любительских театров «Театральная пестрядь».
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
12 апреля 2021, понедельник
20:40
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