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Вишнёвый сад (Белорусский музыкальный театр)

Вишнёвый сад (Белорусский музыкальный театр)

Белорусский государственный театр представит сюжет пьесы Антона Павловича Чехова в жанре балета. Это история о конкретном человеке и обществе в целом, о переплетении судеб разных людей, о любви и утрате, о свободе и долге, о достатке и нужде, преданности и предательстве, бездуховности и низменности. История о счастье, воспоминаниях, единстве человека с природой. История о разнообразии человеческих взаимоотношений. Спектакль о преданности человека месту, где живут его сердце и душа, к месту, где началась его жизнь и об его утрате.    

Драматургия балета построена на параллельном развитии и постоянном противостоянии друг другу четырех главных сюжетных линий. Первая из них – Лопахин: уверенно стремится вверх. Основные характеристики этой линии – достаток и предательство. Вторая – сад. Она стремительна, но падает вниз – беспомощность и обреченность толкают ее. Линия влюбленных – Анна и Петр, очень робко и неуверенно поднимается вверх. Любовь, счастье и свобода дает ей жизнь. Линия Раневской – преданность.

Вишневый сад Раневских – точка, в которой пересекаются все судьбы героев, а его вырубка и продажа поместья является переломным моментом в жизни каждого из них.

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