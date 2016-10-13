В тридесятом королевстве каждый день происходит что-то неординарное. То сбегают королевские свинки и срывают занятия фрейлин по дворцовому этикету, то приезжают заморские принцы свататься к капризной принцессе. Но на то она и капризная, чтобы всем отказывать. Однажды, король решает нанять свинопаса, и происходит чудо, приводящее, в отличие от оригинала сказки, к счастливому финалу.

Режиссером постановки выступила Елена Королёва, которая и сама исполняет одну из ролей, наполнив спектакль песнями в живом исполнении актеров. Как всегда, традиционно для «Эрмитажа», присутствует и интерактив с маленькими зрителями.

Художник-постановщик — Сергей Мазанов.

Спектакль уже увидели ребята из младших классов ряда тульских школ — практически ежедневно показы идут на двух сценах театра — в Щегловской засеке и на проспекте Ленина.