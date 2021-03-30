12 апреля на сцене Городского концертного зала в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest покажут драму «Треплев. Возможно склонен» от Пермского молодёжного театра!

«Чайка» – изящное создание чеховского драматического гения, она действительно проста и сложна, как сама жизнь. Её тема раскрывается перед нами не сразу: подобно тому, как не сразу мы разбираемся в противоречивых сплетениях обстоятельств, которыми одаривает нас сама жизнь. Автор как бы предлагает нам «на выбор» различные варианты понимания пьесы. Пермский Молодёжный Театр выбирает собственный вариант понимания пьесы и представляет «свою Чайку». На первый план выступает история Константина Треплева. Путь Треплева – это борьба за право на свободное творчество, за право называться писателем. Это спектакль о театре для театра.

О театре:

«Твой мир – твой театр». Пермский молодёжный театр – в поисках ответа на вечные вопросы. Здесь говорят: "Мы стараемся показать и убедить молодое поколение, что театр давно идет в ногу со временем и что здесь можно найти место для себя. Наш театр - это ваш театр, где вы не просто зритель, а участник всего действия".

Во время спектакля все зрители сидят на сцене.