Стеклянный зверинец
10 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Билеты можно купить по ссылке.
Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
10 сентября 2021, пятница
19:00
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
25 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2800 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
21 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽