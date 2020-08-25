Стеклянный зверинец
3 и 10 сентября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
3 сентября 2020, четверг
19:00
10 сентября 2020, четверг
19:00
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
12 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
5 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽