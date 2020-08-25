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Стеклянный зверинец

Стеклянный зверинец

3 и 10 сентября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.

Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.

Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.

Приобрести билет можно по ссылке.

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
3 сентября 2020, четверг
19:00
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10 сентября 2020, четверг
19:00
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Касса
Мари Краймбрери
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18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Заточка
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12 сентября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Концертное шоу «Киновечеринка»
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5 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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 ₽  Билеты: 600 ₽
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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