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Спектакли о войне

Спектакли о войне

В преддверии Дня Победы Тульский театр юного зрителя вспоминает страницы своей истории – славной военной (в годы войны ТЮЗ работал, выступал перед бойцами, выпускал премьеры) и послевоенной.
 
6 мая в 17.00 в театре дают спектакль «Рядовые» – балладу о солдатских буднях. Постановка отмечена призами V Всероссийского фестиваля «На пороге юности» (2010), Международного театрально-телевизионного фестиваля «Этот День Победы...» (2010), премией Центрального федерального округа в области литературы и искусства (2011). Действие пьесы происходит весной 45-го, когда до Победы уже рукой подать, но не всем суждено до нее дожить. Эту простую и страшную правду чувствует каждый подросток, сидящий в зале.
 
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
 
8 мая в 18.00 будет транслироваться онлайн-запись спектакля «Марьино поле» – лауреата VII Международного фестиваля «Театр. Чехов. Ялта» (2015). Это пронзительная история о том, как война остается в человеке, сколько бы лет ни прошло.
 
9 мая в 18.00 пройдет онлайн-трансляция записи спектакля «Легенда о «Молодой гвардии». Напомним, что в 1947 году, за год до выхода на экраны культового фильма Сергея Герасимова, именно на сцене тульского ТЮЗа впервые в Советском Союзе был поставлен спектакль «Молодая гвардия» по недавно опубликованному роману Александра Фадеева. «Легенда о «Молодой гвардии» 2000 года – уже другой спектакль, поставленный для парней и девчонок другого поколения, но верный истории и традициям.
 
 
Трансляции можно увидеть совершенно бесплатно в группе тульского ТЮЗа «ВКонтакте». На спектакль «Рядовые» действует акция «Без дистанции»: если вы сделали прививку от коронавируса, то можете посетить его бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться на мероприятие.
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
6 мая 2021, четверг
17:00
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8 мая 2021, суббота
18:00
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9 мая 2021, воскресенье
18:00
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Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Казускома
Купить билет
22 мая, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Песни из фильма БРАТ-2
Купить билет
29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
10 мая, понедельник 10:50
Центр приема гостей Тульской области
Химера
Купить билет
5 июня, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
8 - 29 мая
Центр приема гостей Тульской области
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