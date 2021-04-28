Спектакли о войне

В преддверии Дня Победы Тульский театр юного зрителя вспоминает страницы своей истории – славной военной (в годы войны ТЮЗ работал, выступал перед бойцами, выпускал премьеры) и послевоенной.

6 мая в 17.00 в театре дают спектакль «Рядовые» – балладу о солдатских буднях. Постановка отмечена призами V Всероссийского фестиваля «На пороге юности» (2010), Международного театрально-телевизионного фестиваля «Этот День Победы...» (2010), премией Центрального федерального округа в области литературы и искусства (2011). Действие пьесы происходит весной 45-го, когда до Победы уже рукой подать, но не всем суждено до нее дожить. Эту простую и страшную правду чувствует каждый подросток, сидящий в зале.

Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке. от 150 руб.

8 мая в 18.00 будет транслироваться онлайн-запись спектакля «Марьино поле» – лауреата VII Международного фестиваля «Театр. Чехов. Ялта» (2015). Это пронзительная история о том, как война остается в человеке, сколько бы лет ни прошло.

9 мая в 18.00 пройдет онлайн-трансляция записи спектакля «Легенда о «Молодой гвардии». Напомним, что в 1947 году, за год до выхода на экраны культового фильма Сергея Герасимова, именно на сцене тульского ТЮЗа впервые в Советском Союзе был поставлен спектакль «Молодая гвардия» по недавно опубликованному роману Александра Фадеева. «Легенда о «Молодой гвардии» 2000 года – уже другой спектакль, поставленный для парней и девчонок другого поколения, но верный истории и традициям.