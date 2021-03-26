1 апреля на сцене Городского концертного зала покажут комедию «Семь раз отмерь».

О чём спектакль

Вот это да! Бывает же такое! Всем людям иногда везет, но чтоб свалилось такое счастье – МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ! Особая еврейская награда! И за что! Ведь этот человек никогда хорошо к евреям не относился. Видно если уж везет, так везет.

Прекрасное апрельское утро. Звонок в дверь. Поставь подпись, и ты – миллионер. Конечно, существуют определенные условия, но миллион на дороге не валяется. И вот уже в глубине души утверждается мысль: а почему бы и нет! И дело даже не в деньгах, а в том, что может быть к человеку доверие и сердечное отношение. И, наверное, так может быть между всеми народами. Даже слово такое есть – толерантность! Тут есть над чем посмеяться и о чем подумать.

Звёздный состав

Героев пьесы играют известные актеры и юмористы. Главную роль исполнит артист телевизионных шоу «Кривое зеркало» и «Петросян-шоу» Александр Морозов. Также в спектакле принимают участие Заслуженный артист России Николай Бандурин и другие артисты театра «Шалом».

Известный автор

Один из самых веселых российских писателей. Автор сценариев, более чем к 20 телеспектаклям. Его юмористические произведения читали и читают с эстрады Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ян Арлазоров, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Владимир Винокур.

В театре уже идут два спектакля по пьесам А. Трушкина: «Любовь с препятствиями» и «Веселое число 13». И вот новая премьера!