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Счастливые дни

Счастливые дни

19 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.

Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
В спектакле заняты: Винни - Елена Басова, Вилли - Олег Спиренков.
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
19 февраля 2022, суббота
18:30
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Касса
ANNREAL
Купить билет
26 февраля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Бригадный Подряд
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20 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
7000$
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15 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Moscow Rock Revival
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14 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
SKYBORNE
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7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Лабов'SKY JAM
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5 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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