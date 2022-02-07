Счастливые дни
19 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
В спектакле заняты: Винни - Елена Басова, Вилли - Олег Спиренков.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
19 февраля 2022, суббота
18:30
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
15 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽