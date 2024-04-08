15 апреля в Городском концертном зале молодежная театр-студия «МЮСЛИ» представит большую премьеру — спектакль «SAUDADE. Город ветров».

«Saudade» – непереводимое португальское слово, которое означает ностальгию по местам, где ты не был, тоску по небывшему. Спектакль SAUDADE. Город ветров» режиссёра Людмилы Кацеро – это фантасмагория, созданная на основе испанских, португальских и итальянских народных сказок.

• Это уникальный эксперимент: спектакль ставится дистанционно: режиссёр работает из испанского Кадиса, а актёры выйдут на сцену в Туле.

• Это истории об океане, ветрах и безвременье, фантастический реализм и щепотка аниса.

• Это работа, сочетающая в себе разные театральные формы: пластический и кукольный театр, живую музыку и вокал, театр теней и мультимедийные технологии.

• Это очень зрелищная и пронзительная история, это окно в город ветров, где люди умеют разговаривать с рыбами и смотрят на свет маяка, чтобы узнать свою судьбу. И конечно, это история о любви. Ведь чтобы рассказывать истории, нужна вся любовь.

