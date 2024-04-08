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SAUDADE. Город ветров

SAUDADE. Город ветров

15 апреля в Городском концертном зале молодежная театр-студия «МЮСЛИ» представит большую премьеру — спектакль «SAUDADE. Город ветров».

«Saudade» – непереводимое португальское слово, которое означает ностальгию по местам, где ты не был, тоску по небывшему. Спектакль SAUDADE. Город ветров» режиссёра Людмилы Кацеро – это фантасмагория, созданная на основе испанских, португальских и итальянских народных сказок. 

• Это уникальный эксперимент: спектакль ставится дистанционно: режиссёр работает из испанского Кадиса, а актёры выйдут на сцену в Туле. 
• Это истории об океане, ветрах и безвременье, фантастический реализм и щепотка аниса. 
• Это работа, сочетающая в себе разные театральные формы: пластический и кукольный театр, живую музыку и вокал, театр теней и мультимедийные технологии.
• Это очень зрелищная и пронзительная история, это окно в город ветров, где люди умеют разговаривать с рыбами и смотрят на свет маяка, чтобы узнать свою судьбу. И конечно, это история о любви. Ведь чтобы рассказывать истории, нужна вся любовь. 
 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
15 апреля 2024, понедельник
19:00
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