Пиковая дама
25 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
25 сентября 2021, суббота
18:30
4 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
13 ноября, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽