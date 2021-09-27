Маленькие трагедии
2 и 31 октября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Маленькие трагедии» по произведениям А.С. Пушкина. В спектакль вошли три маленькие трагедии А.С.Пушкина: «Пир во время чумы», «Моцарт и сальери», «Каменный гость».
В этом спектакле уровень трагедийности поднят до античного. Мысль о неотвратимости происходящих событий, о бессилии человека перед безжалостным и равнодушным роком сформулирована ясно и точно.В этом спектакле уровень трагедийности поднят до античного. Мысль о неотвратимости происходящих событий, о бессилии человека перед безжалостным и равнодушным роком сформулирована ясно и точно.
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билеты на 2 октября и 31 октября можно по ссылкам.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
2 октября 2021, суббота
18:30
31 октября 2021, воскресенье
18:30
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽