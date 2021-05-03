Маленькие трагедии
21 мая в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Маленькие трагедии» по произведениям А.С. Пушкина. В спектакль вошли три маленькие трагедии А.С.Пушкина: «Пир во время чумы», «Моцарт и сальери», «Каменный гость».
В этом спектакле уровень трагедийности поднят до античного. Мысль о неотвратимости происходящих событий, о бессилии человека перед безжалостным и равнодушным роком сформулирована ясно и точно.В этом спектакле уровень трагедийности поднят до античного. Мысль о неотвратимости происходящих событий, о бессилии человека перед безжалостным и равнодушным роком сформулирована ясно и точно.
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
21 мая 2021, пятница
19:00
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽