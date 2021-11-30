Любовная отповедь
5 и 26 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
5 декабря 2021, воскресенье
18:30
26 декабря 2021, воскресенье
18:30
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
8 января, суббота 12:00
₽ Билеты: 1000-1400 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽