Любовная отповедь
3 и 10 января в Тульском Камерном Драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билет на спектакль можно только в кассе театра.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
3 января 2021, воскресенье
18:30
10 января 2021, воскресенье
18:30
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
7 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 января, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2750-2850 ₽
1 января, понедельник 00:00
4 января, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽