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Любовная отповедь

Любовная отповедь

3 и 10 января в Тульском Камерном Драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
 
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билет на спектакль можно только в кассе театра.
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
3 января 2021, воскресенье
18:30
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10 января 2021, воскресенье
18:30
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Касса
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Бригадный Подряд
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7 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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3 января, воскресенье 09:00
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 ₽  Билеты: 2750-2850 ₽
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 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
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