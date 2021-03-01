Любовная отповедь
6 и 20 марта в Тульском Камерном Драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билет на спектакль можно только в кассе театра.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
6 марта 2021, суббота
18:30
20 марта 2021, суббота
18:30
18 апреля - 10 мая
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта - 30 мая
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
19 апреля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1800-3000 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽