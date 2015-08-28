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Левша

Левша

Популярную пьесу Б. Рацера и В. Константинова «Тульский секрет» на родине легендарного Левши ставили не раз.

Но кто откажет себе в удовольствии вновь встретиться с героями этой знаменитой комедии — репертуарного шлягера любого российского музыкального театра?

Без сомнения, прекрасная музыка В. Дмитриева, бесконечная череда комических поворотов сюжета, иногда с горьким подтекстом, и, наконец, патриотические чувства туляков, совсем по-родственному относящихся к главным персонажам пьесы, — это особые магниты, которые обычно гарантируют аншлаг.

Однако режиссёр спектакля петербуржец Станислав Мозговой и артисты ТГТК конъюнктурные соображения в расчёт не берут. Они собираются увлечь зрителя замечательной игрой в стиле русского балагана, «живым» пением, задорными танцами (их поставила главный балетмейстер петербургского театра «Зазеркалье» Ирина Новик), порадовать яркими костюмами, придуманными художником Нелли Поляковой.

Актёры работают «на живом плане», но и куклы в спектакле тоже будут. А оформление сцены станет настоящим сюрпризом для всех, кто пожелает вместе с героями пьесы спеть в финале знакомые строки: «Есть и краше города, но нигде и никогда не забуду Тулу я, Тула- родина моя!»

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
Тульский Государственный Театр Кукол
Тула, улица Советская, 62
14 февраля 2017, вторник
14:00
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24 февраля 2017, пятница
18:00
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