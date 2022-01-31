Курица
3 февраля в Тульском театре «Эрмитаж» покажут провинциальную комедию в 2-х действиях — «Курица».
Курица – прозвище начинающей актрисы драматического театра провинциального городка Дощатова. Эта смешная и непредсказуемая история началась с того, что несдержанная в словах Нонна ухитрилась одновременно ответить на ухаживания двух солидных мужчин – главного режиссёра и главного администратора театра... Этот спектакль рекомендуют своим друзьям и знакомым. Ироничную, смешную до слёз историю хочется пересматривать снова и снова.
Продолжительность: 2 часа 30 мин. Антракт.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
3 февраля 2022, четверг
19:00
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
19 марта, суббота 16:00
₽ Билеты: 1200 ₽