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Курица

Курица

3 февраля в Тульском театре «Эрмитаж» покажут провинциальную комедию в 2-х действиях — «Курица».

Курица – прозвище начинающей актрисы драматического театра провинциального городка Дощатова. Эта смешная и непредсказуемая история началась с того, что несдержанная в словах Нонна ухитрилась одновременно ответить на ухаживания двух солидных мужчин – главного режиссёра и главного администратора театра... Этот спектакль рекомендуют своим друзьям и знакомым. Ироничную, смешную до слёз историю хочется пересматривать снова и снова.

Продолжительность: 2 часа 30 мин. Антракт.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
3 февраля 2022, четверг
19:00
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Касса
ПНЕВМОСЛОН
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5 февраля, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Кристина Орбакайте
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13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Горшенев
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26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
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19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
День Святого Патрика в Backstage
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19 марта, суббота 16:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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