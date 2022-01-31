3 февраля в Тульском театре «Эрмитаж» покажут провинциальную комедию в 2-х действиях — «Курица».



Курица – прозвище начинающей актрисы драматического театра провинциального городка Дощатова. Эта смешная и непредсказуемая история началась с того, что несдержанная в словах Нонна ухитрилась одновременно ответить на ухаживания двух солидных мужчин – главного режиссёра и главного администратора театра... Этот спектакль рекомендуют своим друзьям и знакомым. Ироничную, смешную до слёз историю хочется пересматривать снова и снова.

Продолжительность: 2 часа 30 мин. Антракт.