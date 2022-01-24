3 февраля в Тульском театре «Эрмитаж» лирическая комедия «Кадриль» по пьесе В. Гуркина. Живут в большом деревенском доме соседи – Звягинцевы да Арефьевы. Хорошо живут, дружно. Но, как известно, у соседей и картошка лучше окучена, и достатка в доме больше. Да и муж чужой кажется домовитее и хозяйственнее. И вот в пылу перепалки Лида и Валя решают поменяться мужьями.

Удивительный обмен в корне меняет их жизнь, стремительно закружив в вихре событий, словно в кадрили!

Стоимость билетов: 300-500 руб.