Кадриль
3 февраля в Тульском театре «Эрмитаж» лирическая комедия «Кадриль» по пьесе В. Гуркина. Живут в большом деревенском доме соседи – Звягинцевы да Арефьевы. Хорошо живут, дружно. Но, как известно, у соседей и картошка лучше окучена, и достатка в доме больше. Да и муж чужой кажется домовитее и хозяйственнее. И вот в пылу перепалки Лида и Валя решают поменяться мужьями.
Удивительный обмен в корне меняет их жизнь, стремительно закружив в вихре событий, словно в кадрили!
Стоимость билетов: 300-500 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
3 февраля 2022, четверг
19:00
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
19 марта, суббота 16:00
₽ Билеты: 1200 ₽