афиша
афиша
Регистрация
Кадриль

Кадриль

9 октября в Тульском театре «Эрмитаж» премьерная комедия «Кадриль».

Лирическая комедия по пьесе В. Гуркина «Прибайкальская кадриль».
Драматург Владимир Гуркин получил всенародное признание после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби». Его персонажи всегда подкупают искренностью, непосредственностью, добротой и умением попадать в смешные ситуации.
 
Живут в большом деревенском доме соседи – Звягинцевы да Арефьевы. Хорошо живут, дружно. Но, как известно, у соседей и картошка лучше окучена, и достатка в доме больше. Да и муж чужой кажется домовитее и хозяйственнее. И вот в пылу перепалки Лида и Валя решают поменяться мужьями.
 
Удивительный обмен в корне меняет их жизнь, стремительно закружив в вихре событий, словно в кадрили!
 
Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
9 октября 2021, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
VIVIAN SESSOMS (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)
Купить билет
20 октября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Поющие гитары
Купить билет
11 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Элизиум
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Слава
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 2000-2700 ₽
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Изумрудный город
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.