Кадриль
9 октября в Тульском театре «Эрмитаж» премьерная комедия «Кадриль».
Лирическая комедия по пьесе В. Гуркина «Прибайкальская кадриль».
Драматург Владимир Гуркин получил всенародное признание после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби». Его персонажи всегда подкупают искренностью, непосредственностью, добротой и умением попадать в смешные ситуации.
Живут в большом деревенском доме соседи – Звягинцевы да Арефьевы. Хорошо живут, дружно. Но, как известно, у соседей и картошка лучше окучена, и достатка в доме больше. Да и муж чужой кажется домовитее и хозяйственнее. И вот в пылу перепалки Лида и Валя решают поменяться мужьями.
Удивительный обмен в корне меняет их жизнь, стремительно закружив в вихре событий, словно в кадрили!
Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
9 октября 2021, суббота
19:00
20 октября, среда 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
11 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2700 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽