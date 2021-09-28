9 октября в Тульском театре «Эрмитаж» премьерная комедия «Кадриль».

Лирическая комедия по пьесе В. Гуркина «Прибайкальская кадриль».

Драматург Владимир Гуркин получил всенародное признание после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби». Его персонажи всегда подкупают искренностью, непосредственностью, добротой и умением попадать в смешные ситуации.

Живут в большом деревенском доме соседи – Звягинцевы да Арефьевы. Хорошо живут, дружно. Но, как известно, у соседей и картошка лучше окучена, и достатка в доме больше. Да и муж чужой кажется домовитее и хозяйственнее. И вот в пылу перепалки Лида и Валя решают поменяться мужьями.

Удивительный обмен в корне меняет их жизнь, стремительно закружив в вихре событий, словно в кадрили!

Стоимость: от 300 руб.