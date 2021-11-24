11 декабря Тульский театр «Эрмитаж» покажет премьеру сезона - комедию «Гарнир по-французски» по пьесе Марка Камолетти.

Бернард и Жаклин вроде бы благополучная семейная пара. Но, как выясняется, у каждого из них есть любовь на стороне, и супруги только разыгрывают любящую семью. А внезапное появление их «друзей» - Роберта и Сюзанны,- вызывает абсолютно парадоксальные ситуации, каждому приходится играть совсем не ту роль, которая была запланирована вначале.

Зритель по достоинству оценит такой запутанный, но очень вкусный гарнир по-французски. Ироничный и лёгкий, этот спектакль очарует и повеселит, и каждому захочется поделиться им с друзьями, как гастрономической редкостью.

Продолжительность: 2 ч. 30 мин. Антракт.

Стоимость: от 300 руб.