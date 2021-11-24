Гарнир по-французски
11 декабря Тульский театр «Эрмитаж» покажет премьеру сезона - комедию «Гарнир по-французски» по пьесе Марка Камолетти.
Бернард и Жаклин вроде бы благополучная семейная пара. Но, как выясняется, у каждого из них есть любовь на стороне, и супруги только разыгрывают любящую семью. А внезапное появление их «друзей» - Роберта и Сюзанны,- вызывает абсолютно парадоксальные ситуации, каждому приходится играть совсем не ту роль, которая была запланирована вначале.
Зритель по достоинству оценит такой запутанный, но очень вкусный гарнир по-французски. Ироничный и лёгкий, этот спектакль очарует и повеселит, и каждому захочется поделиться им с друзьями, как гастрономической редкостью.
Продолжительность: 2 ч. 30 мин. Антракт.
Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
11 декабря 2021, суббота
19:00
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
29 декабря, среда 18:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽
24 декабря, пятница 17:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽