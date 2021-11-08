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Гарнир по-французски

Гарнир по-французски

13 ноября Тульский театр «Эрмитаж» представит премьеру комедии «Гарнир по-французски» по пьесе Марка Камолетти.

Бернард и Жаклин вроде бы благополучная семейная пара. Но, как выясняется, у каждого из них есть любовь на стороне, и супруги только разыгрывают любящую семью. А внезапное появление их «друзей» - Роберта и Сюзанны,- вызывает абсолютно парадоксальные ситуации, каждому приходится играть совсем не ту роль, которая была запланирована вначале.

Как вдруг происходит нечто настолько непредвиденное, что приводит наших героев к совершенно неожиданному финалу. «В нашем репертуаре есть всё,- говорит художественный руководитель театра Сергей Мазанов.- Мы стараемся быть разными. Но такого точно нет. Я думаю, зрителям в Туле будет интересно».
 
Впервые оценить по достоинству запутанный, но очень вкусный гарнир по-французски тульский зритель сможет 13 ноября. Ироничный и лёгкий, этот спектакль очарует и повеселит, и каждому захочется поделиться им с друзьями, как гастрономической редкостью.
 
Продолжительность: 2 ч. 30 мин. Антракт.
Режиссёр-постановщик: Сергей Мазанов.
Стоимость билетов: 300-500 руб.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
13 ноября 2021, суббота
19:00
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4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Операция Пластилин
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5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Александр Серов
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18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Пилот
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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 ₽  Билеты: 300 ₽
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 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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