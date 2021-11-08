13 ноября Тульский театр «Эрмитаж» представит премьеру комедии «Гарнир по-французски» по пьесе Марка Камолетти.

Бернард и Жаклин вроде бы благополучная семейная пара. Но, как выясняется, у каждого из них есть любовь на стороне, и супруги только разыгрывают любящую семью. А внезапное появление их «друзей» - Роберта и Сюзанны,- вызывает абсолютно парадоксальные ситуации, каждому приходится играть совсем не ту роль, которая была запланирована вначале.



Как вдруг происходит нечто настолько непредвиденное, что приводит наших героев к совершенно неожиданному финалу. «В нашем репертуаре есть всё,- говорит художественный руководитель театра Сергей Мазанов.- Мы стараемся быть разными. Но такого точно нет. Я думаю, зрителям в Туле будет интересно».

Впервые оценить по достоинству запутанный, но очень вкусный гарнир по-французски тульский зритель сможет 13 ноября. Ироничный и лёгкий, этот спектакль очарует и повеселит, и каждому захочется поделиться им с друзьями, как гастрономической редкостью.

Продолжительность: 2 ч. 30 мин. Антракт.

Режиссёр-постановщик: Сергей Мазанов.

Стоимость билетов: 300-500 руб.