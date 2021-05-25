ДИАLОГИ - Алексей Басов

1 и 15 июня в Тульском камерном драматическом театре состоится встреча с Алексеем Басовым, художественным руководителем. Алексей Басов расскажет об истории создания Камерного театра, о труппе, о том по какому принципу создается репертуар театра, о спектаклях и о профессии режиссера. А также ответит на интересующие вас вопросы.

Надеемся что встреча будет интересной для всех участников диалога. Фото и видеосъемка разрешена!



Стоимость: 100 руб.