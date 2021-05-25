ДИАLОГИ - Алексей Басов
1 и 15 июня в Тульском камерном драматическом театре состоится встреча с Алексеем Басовым, художественным руководителем. Алексей Басов расскажет об истории создания Камерного театра, о труппе, о том по какому принципу создается репертуар театра, о спектаклях и о профессии режиссера. А также ответит на интересующие вас вопросы.
Надеемся что встреча будет интересной для всех участников диалога. Фото и видеосъемка разрешена!
Стоимость: 100 руб.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
1 июня 2021, вторник
19:00
15 июня 2021, вторник
19:00
19 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
2 июня, среда 19:00
₽ Билеты: 1400 ₽
26 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 350 ₽