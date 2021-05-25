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ДИАLОГИ - Алексей Басов

ДИАLОГИ - Алексей Басов

1 и 15 июня в Тульском камерном драматическом театре состоится встреча с Алексеем Басовым, художественным руководителем. Алексей Басов расскажет об истории создания Камерного театра, о труппе, о том по какому принципу создается репертуар театра, о спектаклях и о профессии режиссера. А также ответит на интересующие вас вопросы.
 
Надеемся что встреча будет интересной для всех участников диалога. Фото и видеосъемка разрешена!

Стоимость: 100 руб.
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
1 июня 2021, вторник
19:00
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15 июня 2021, вторник
19:00
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Касса
Технодинамика
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19 июня, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Moscow Rock Revival
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22 июня, вторник 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 450 ₽
Эскалада
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12 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Shortparis
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2 июня, среда 19:00
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 ₽  Билеты: 1400 ₽
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26 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
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