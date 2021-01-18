Белые ночи
28 января в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
28 января 2021, четверг
19:00
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽