Белые ночи
8 и 20 января в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
8 января 2022, суббота
18:30
20 января 2022, четверг
19:00
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
22 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
21 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽