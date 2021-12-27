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Белые ночи

Белые ночи

8 и 20 января в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?

В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...

Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
 

 

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
8 января 2022, суббота
18:30
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20 января 2022, четверг
19:00
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5 февраля, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
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1 февраля, вторник 19:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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 ₽  Билеты: 1100 ₽
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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