Белые ночи
3 и 18 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
3 июня 2021, четверг
19:00
18 июня 2021, пятница
19:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
6 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 2400 ₽
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 500 ₽
12 июня - 21 августа
4 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽