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Белые ночи

Белые ночи

6 и 20 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?

В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...

Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билеты на 6 мая и 20 мая можно по ссылкам.

 

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
6 мая 2021, четверг
19:00
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20 мая 2021, четверг
19:00
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Касса
Трофим
Купить билет
18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Казускома
Купить билет
22 мая, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Песни из фильма БРАТ-2
Купить билет
29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
10 мая, понедельник 10:50
Центр приема гостей Тульской области
Химера
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5 июня, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
8 - 29 мая
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