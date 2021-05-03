Белые ночи
6 и 20 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
6 мая 2021, четверг
19:00
20 мая 2021, четверг
19:00
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
10 мая, понедельник 10:50
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
8 - 29 мая