Режиссер-постановщик: Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик: заслуженный художник России Александр Дубровин.

Ассистент режиссера: заслуженная артистка России Наталья Савченко.

Художник по костюмам: Елена Погожева.

Постановка вокальных номеров заслуженного работника культуры России Ларисы Козловой.

Балетмейстер: Марина Макарова.

На тульской сцене — «Белая акация» Исаака Дунаевского.

Почему музыкальный спектакль так поднимает настроение? По многу раз зрители смотрят — пересматривают любимые оперетты с сюжетом, который знают наизусть. Есть, есть чудо музыки, звуков, голоса, пения, и обязательно есть всепобеждающая сила настоящей любви!

«Белая акация» — верное тому подтверждение. Разве дело в китобойной флотилии и в вопросе, кого возьмут, а кого не возьмут в рейс? Главное совсем в другом: в Одессе есть певунья Тоська, влюбленные в нее Лёша и Саша, есть мечта Тоси о море о и Косте. Есть Одесса — с двориком, шумной толпой эмоциональных соседей, с неповторимым юмором и колоритом.

Под сенью акаций этого удивительного города живут разные люди — наивные мечтатели и материалисты, добрые и не очень, отзывчивые и завистливые. По законам жанра всегда побеждают весна, верность, любовь, растворившаяся в вечно юной, жизнерадостной, оптимистичной музыке Дунаевского!

В спектакле заняты: заслуженные артисты России Виктор Ананьин, Наталья Савченко; артисты Марина Анисимова, Антон Архипов, Ольга Баурина, Елена Берестнева, Ярослав Беседин, Юрий Богородицкий, Марина Борисова, Ян Воробьев, Алексей Емельянов, Наталия Забарова, Инна Медведева, Сергей Пыжов, Данил Русинов, Сергей Сергеев, Мария Соловьева, Максим Старцев, Инна Тарада.