AX...OFF
5 февраля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
5 февраля 2021, пятница
19:00
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 февраля, воскресенье 19:30
₽ Билеты: 700 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽