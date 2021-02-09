AX...OFF
22 февраля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
22 февраля 2021, понедельник
18:30
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
19 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
6 марта, суббота 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽