AX...OFF
17 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
17 сентября 2021, пятница
19:00
17 октября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
6 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
26 сентября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽