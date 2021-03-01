AX...OFF
7 и 18 марта в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
7 марта 2021, воскресенье
18:30
18 марта 2021, четверг
19:00
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽