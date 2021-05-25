AX...OFF
14 и 24 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
14 июня 2021, понедельник
18:30
24 июня 2021, четверг
19:00
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽
26 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 350 ₽
19 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
20 - 27 июня
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽