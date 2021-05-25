афиша
афиша
Регистрация
AX...OFF

AX...OFF

14 и 24 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...

Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.

Приобрести билеты на 14 июня и 24 июня можно по ссылкам.

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
14 июня 2021, понедельник
18:30
 В календарь
 В календарь
24 июня 2021, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Купить билет
17 июля
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Moscow Rock Revival
Купить билет
22 июня, вторник 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 450 ₽
Раскаленный город
Купить билет
26 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Технодинамика
Купить билет
19 июня, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»
20 - 27 июня
Октава, творческий индустриальный кластер
Большая дискотека «Мы вместе»
Купить билет
1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.