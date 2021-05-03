AX...OFF
27 мая в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
27 мая 2021, четверг
19:00
12 июня - 21 августа
30 мая, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 550 ₽
19 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
1 - 29 июня
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽