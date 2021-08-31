«Тулица» - «Жетысу»
3 сентября в манеже центрального стадиона «Арсенал» в рамках Кубка губернатора Тульской области по волейболу среди женских команд сыграют ВК «Тулица» и «Жетысу» из Казахстана.
Где и когда?
Тула, Ленина пр-т, д.87
3 сентября 2021, пятница
17:00
4 сентября, суббота 17:30
₽ Билеты: 100 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
2 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽