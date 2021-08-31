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«Тулица» - «Жетысу»

«Тулица» - «Жетысу»

3 сентября в манеже центрального стадиона «Арсенал» в рамках Кубка губернатора Тульской области по волейболу среди женских команд сыграют ВК «Тулица» и «Жетысу» из Казахстана.

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула, Ленина пр-т, д.87
3 сентября 2021, пятница
17:00
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Касса
«Тулица» — «Динамо-АК БАРС»
Купить билет
4 сентября, суббота 17:30
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 100 ₽
Александр Серов
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
БЫДЛОЦЫКЛ
Купить билет
2 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Купить билет
19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Изумрудный город
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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