«Тулица» – «Липецк»
14 ноября в новом спорт-комплексе «Тула Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Липецка».
Уважаемые болельщики, обращаем ваше внимание, что для прохода на игру необходимо иметь QR-код вакцинированного или сертификат переболевшего. Также при себе вам необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
Убедительная просьба, с целью комфортного прохождения процедуры досмотра скачать и распечатать сертификат с QR-кодом и заблаговременно прибыть на спортивный объект.
Где и когда?
14 ноября 2021, воскресенье
17:30
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
22 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽