«Тулица» – «Липецк»

14 ноября в новом спорт-комплексе «Тула Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Липецка».



Уважаемые болельщики, обращаем ваше внимание, что для прохода на игру необходимо иметь QR-код вакцинированного или сертификат переболевшего. Также при себе вам необходимо иметь документ удостоверяющий личность.



Убедительная просьба, с целью комфортного прохождения процедуры досмотра скачать и распечатать сертификат с QR-кодом и заблаговременно прибыть на спортивный объект.