Первенство России и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту
С 22 по 24 мая на тульском велотреке пройдут первенство России и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту среди юношей и девушек 13−14 и 15−16 лет.
В программе соревнований: гит 200 и 500 метров с ходу, гонка преследования парами, гонка с выбыванием, кейрин, скретч, гонка по очкам и спринт.
У юношей и девушек 15−16 лет в гонке скретч пройдет финальный этап отбора на Спартакиаду учащихся 2024 года.
Начало соревнований в 10.00 и 16.00.
Где и когда?
Тула , Проспект Ленина, д. 87/2
22 мая 2024, среда
10:00
23 мая 2024, четверг
10:00
24 мая 2024, пятница
10:00
25 мая, суббота 00:00
12 - 24 мая
22 - 24 мая
11 - 25 мая