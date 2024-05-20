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Первенство России и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту

Первенство России и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту

С 22 по 24 мая на тульском велотреке пройдут первенство России и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту среди юношей и девушек 13−14 и 15−16 лет.

В программе соревнований: гит 200 и 500 метров с ходу, гонка преследования парами, гонка с выбыванием, кейрин, скретч, гонка по очкам и спринт.

У юношей и девушек 15−16 лет в гонке скретч пройдет финальный этап отбора на Спартакиаду учащихся 2024 года.
Начало соревнований в 10.00 и 16.00.

Где и когда?
Тульский велотрек
Тула , Проспект Ленина, д. 87/2
22 мая 2024, среда
10:00
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23 мая 2024, четверг
10:00
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24 мая 2024, пятница
10:00
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